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美股Q3財報季起跑 投資人關注五大焦點

2019-10-12 18:04經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股第3季財報下周起跑，分析師普遍預期財報表現不理想，料將繳出逾三年來最長的連三季下滑成績，能源、科技股面臨最大衝擊。投資人最大關注焦點，是低迷財報將在何時影響股價。

標普500指數至今仍距離7月觸及的歷史高點不遠，主因利率下降以及全球貿易戰轉趨和平的期望提供支撐；但如果財報太差，情況可能轉變。Pacific Life Fund Advisors的資產配置主管Max Gokhman表示，財報有其低標，一旦未達預期，股市將受到顯著衝擊。

市場研究機構FactSet的數據顯示，標普500指數成分股企業的第3季平均每股盈餘（EPS）將比去年同期下滑約4.1%，遠多於第1季時的減少0.3%和第2季時的減少0.1%。果真如此，將是標普500指數三年來首次連三季財報下滑，也將是2016年開年時平均EPS下滑6.9%以來，減幅最大的一季。

美股Q3財報季本周登場，由銀行股打頭陣。投資人將關注以下五大焦點：

●毛利率

進口與勞工成本升高，料將進一步侵蝕毛利率，預期Q3的平均淨毛利率將從之前一季的12.1%下滑至11.3%。

●銀行股

摩根大通、高盛、花旗、富國、美銀、摩根士丹利都將公布財報。利率降低可能已導致銀行業的淨利縮減，預期將讓各銀行繳出三年來首次EPS年比下滑成績。銀行高管是否能在法說會中消除投資人對授信狀況的疑慮、貸款成長的前景以及削減儲蓄成本的能力，將決定銀行股走勢。

●能源與科技股

美國原油價格第3季重挫，預期能源產業的獲利下滑幅度將最大。科技產業居次，因受美中貿易戰衝擊。

●經濟成長動能

美國消費者一直是經濟成長的動能，因失業率位於數十年來低點，工資持續升高，不過信心訪調已開始出現警訊。消費類非周期產業的營收預期將成長3.3%，消費者非必需品產業的營收預期成長5.6%。

●長期展望

市場將緊盯第4季和2020年財報指引，但貿易戰不確定性揮之不去，投資人對長期前景的關注程度可能不如以往。

美骨Q3財報季下周開跑，銀行股打頭陣。 路透
美骨Q3財報季下周開跑，銀行股打頭陣。 路透
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