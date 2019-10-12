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影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

臉書Libra再受打擊 萬事達、Visa退出

2019-10-12 10:18聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

繼線上支付系統PayPal後，萬事達卡（Mastercard）、威士卡（Visa）、eBay和Stripe等公司11日宣布，將退出臉書的加密貨幣Libra計畫。

英國廣播公司（BBC）報導，這對臉書而言無疑是一大打擊。臉書計畫推動Libra成為全球貨幣，讓數十億無法使用銀行帳戶的人能透過虛擬貨幣進行交易。

該計畫受到政府監管機構和政界人士的嚴格審視，尤其在美國。臉書執行長祖克柏將於23日出席美國會眾院金融服務委員會的聽證會，討論Libra有關計畫。監管機構對Libra提出許多疑慮，像是洗錢的可能風險。

主要服務於拉丁美洲的支付公司Mercado Pago也退出該計畫，這代表最早參與Libra的六家支付相關企業僅剩最後一家PayU。總部位在荷蘭的PayU尚未對此發表評論。

eBay於11日發聲明說，「尊重Libra計畫。但eBay已決定不再作為創始成員。目前，我們致力於為客戶推出eBay的管理支付體驗」。

Stripe發言人表示，公司支持簡化全球支付的目標。「Libra有這種潛力。我們將密切關注它的進展，並在稍後階段繼續與Libra協會合作」。

Visa發言人說，「我們將繼續評估，我們的最後決定將由一系列因素決定，包括協會能否完全滿足所有必要的監管預期標準」。

對於這些相繼退出的會員公司，Libra協會表示：「我們感謝他們支持Libra計畫的目標和使命。儘管協會成員的組成可能會隨著時間的推移而增加和改變，但Libra治理和技術的設計原則以及該計畫的開放性，將會確保Libra支付網路保持彈性。」

該協會表示，「我們期待三天後Libra協會理事會的首次會議，並宣布Libra協會的首批成員」。

繼PayPal後，萬事達（Mastercard）、Visa、eBay和Strip...
繼PayPal後，萬事達（Mastercard）、Visa、eBay和Stripe等公司11日宣布，將退出臉書的加密貨幣Libra計畫。路透
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