親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

股價再創新高！現在的蘋果跟一年前有何不同？

2019-10-11 23:36經濟日報 編譯湯淑君

彭博資訊報導，蘋果公司股價11日早盤躍上空前新高，重返一年前的歷史紀錄高點。但這一年走再創高峰之路走來坎坷，美中貿易戰掀起動盪，加上iPhone需求展望不明，在在給蘋果前景增添變數。

蘋果股價11日紐約盤初大漲1.87%，觸及234.4美元，一舉超越去年10月3日締造的收盤最高價232.07美元，以及同樣在去年10月寫下的盤中天價233.47美元。這也使2019年來蘋果股價凌厲的漲勢達到最高潮。

但今年初的情況卻不是這麼亮麗。蘋果1月初基於iPhone汰舊換新需求展望疲弱和中國經濟減緩 ，而調降營收展望，是近20年來首見，使這檔股票籠罩在低氣壓中，股價跌到2017年4月來最低點。

然而後來，蘋果股價幾乎一路走高，勢如破竹，過去九個月來有七個月收紅，而本月迄今漲幅已達到4%左右。至此，蘋果股價已從1月的低點翻揚逾60%，市值重新站上1兆美元。

正如同去年第4季蘋果疲態主要是因為iPhone需求顧慮造成，今年來的復甦也是因為那些疑慮減輕使然。執行長庫克最近向德國媒體「畫報」（Bild）表示，他對最近推出iPhone 11「再高興不過了」。此外，本月初媒體披露，蘋果已吩咐供應商提高生產。分析師也紛紛上修需求展望，並預期明年推出的機款 --可望是蘋果第一款5G智慧手機 --將會大賣。

從其他方面來看，現在的蘋果跟去年股價創新高的蘋果相比，已經是截然不同的公司。這家公司正自我改造，轉型成以服務業為主的公司，提供串流影片、遊戲、信用卡等服務。

另一項改變是，蘋果傳統上銷售的裝置售價都「高人一等」，如今新推出的服務和產品，訂價變得更親民，不再顯得高不可攀。

不過，儘管重心轉向服務，iPhone仍舊是蘋果的關鍵產品，占第3季營收近半數。相形之下，服務事業的營收占比為21.3%。

蘋果預定10月30日公布第4季財報。彭博訪調分析師預估每股盈餘可達2.84美元，營收估為629億美元。這意味盈餘下滑2.6%，營收大致持平。

根據Bloomberg MODL估測，本季iPhone出貨量約4,190萬支，年比下滑14.5%；平均售價770.35美元，降幅3.1%。

紐約
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

文在寅再三感謝這家企業 帶動韓國經濟發展

2019-10-11 22:13

韓日雙邊貿易協商 日本拒絕台灣和歐盟觀摩

2019-10-11 21:13

臉書祖克柏要跟亞馬遜貝佐斯喬帳單

2019-10-11 20:55

面試專問史地知識⋯⋯通訊軟體Slack市值破150億美元，竟是「哲學男」老闆操盤

2019-10-11 15:48

第二代「Mirai」亮相！Toyota強打氫燃料電池車

2019-10-11 14:58

伊朗油輪在沙國吉達外海遇襲爆炸 油價大漲

2019-10-11 14:56

新加坡首開先例 高糖飲料禁打廣告、須標示警語

2019-10-11 13:53

泰國要店家儲存顧客上網紀錄 惹議

2019-10-11 13:48

NBA、蘋果、動視暴雪爭議 凸顯強制陸企在美下市難度

2019-10-11 13:38

Fed官員利率政策立場不一 鴿派主張仍需預防性降息

2019-10-11 13:06

全球PC第3季出貨量勁升 Windows 10升級幫了大忙

2019-10-11 12:31

彭博：貨幣匯率協議對人民幣影響有限

2019-10-11 10:40

你吃的巧克力出自童工汗水嗎？巧克力大廠評比差

2019-10-11 10:21

LVMH上季銷售優於預期

2019-10-11 02:23

20家石化業排碳量 占全球35%

2019-10-11 02:23

迅銷獲利創高 展望有壓

2019-10-11 02:23

美股財報季 高盛挑出金雞

2019-10-11 02:23

明年油價…交易商估50美元

2019-10-11 02:23

食品大廠把垃圾變黃金

2019-10-11 02:23

ECB重啟QE 內部歧見大

2019-10-11 02:23

美通膨偏弱 月底降息機率增

2019-10-11 02:23

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

台女穿超露比基尼遊長灘島遭罰 警：根本只穿了繩子

2019-10-11 15:08

中美談判登場 大陸宣布明年起全面開放資本市場

2019-10-11 17:54

前男友攔截禮車強吻新娘 網友嘆結局「真可悲」

2019-10-11 09:25

伊朗油輪在沙國吉達外海遇襲爆炸 油價大漲

2019-10-11 14:56

美中有望談成部分貿易協議 喊停提高關稅

2019-10-11 11:45

伊朗油輪被火箭擊中爆炸 原油流入紅海造成汙染

2019-10-11 14:08

布拉格分手北京姊妹市！原來…市長是超級台灣控

2019-10-11 11:00

川普今白宮會劉鶴 局部協議有影

2019-10-11 02:16

她花700元買二手沙發 意外賺到700萬罕見名錶

2019-10-11 10:52

川普毀約理直氣壯？三度背信庫德族 細數美國「賣友傳統」

2019-10-11 09:00

美中貿易談判第一天 川普大讚進展順利11日繼續談

2019-10-11 11:28

結束與厄利垂亞多年敵對 衣索比亞總理艾比伊獲諾貝爾和平獎

2019-10-11 17:06

女童只做5天姐姐便離世 死前想買拖鞋給妹妹

2019-10-11 09:23

影／媽媽好辛苦！台上播重大新聞 下秒孩子亂入討抱

2019-10-11 12:06

美企出貨華為 管制鬆綁

2019-10-11 00:20

川普：美中經貿磋商第一天進展非常順利

2019-10-11 09:43

醫藥費太貴 澳洲要遣送罕病兒

2019-10-11 13:11

川普：美中貿易談判 好事正在發生

2019-10-11 22:27

這不是我訂的！手機借小孩 結果來了一組沙發

2019-10-11 11:18

2000學生戴習近平面具排字 印度學校出奇招這樣歡迎他

2019-10-11 15:37

她有豁免權…外交官妻撞死人逃回國 川普拒把人交回英國

2019-10-11 14:21

習、莫的「家鄉外交」、「非正式會晤」外界注目

2019-10-11 16:08

川普：美中簽署貿易協議無需國會批准

2019-10-11 22:39

「美中談判非常順利」 川普將在白宮會見劉鶴

2019-10-11 13:00

男子為躲追捕藏身巨型迷宮 警方崩潰花2小時逮人

2019-10-11 15:17

NBA、蘋果、動視暴雪爭議 凸顯強制陸企在美下市難度

2019-10-11 13:38

美國背棄加土耳其進軍 庫德族如何救亡圖存

2019-10-11 14:37

川普：美中貿易談判進展非常順利

2019-10-11 09:29

伊朗油輪在沙國外海遭火箭攻擊 國際油價聞訊跳漲逾2%

2019-10-11 15:30

美中貿易談判現生機 美股收高

2019-10-11 04:57

你吃的巧克力出自童工汗水嗎？巧克力大廠評比差

2019-10-11 10:21

韓日雙邊貿易協商 日本拒絕台灣和歐盟觀摩

2019-10-11 21:13

明年油價…交易商估50美元

2019-10-11 02:23

食品大廠把垃圾變黃金

2019-10-11 02:23

面試專問史地知識⋯⋯通訊軟體Slack市值破150億美元，竟是「哲學男」老闆操盤

2019-10-11 15:48

塞爾維亞強人仰慕者獲諾貝爾獎 波士尼亞等國憤怒

2019-10-11 12:18

40年來首次 伊朗女性入場看足球賽

2019-10-11 04:02

3大原因 投資大咖改抱SaaS、棄FAANG

2019-10-11 16:39

小瓶沐浴用品掰掰！以後住加州飯店看不到了

2019-10-11 09:44

高學歷爸餵食養殖昆蟲 全家愛吃稱「像洋芋片」

2019-10-11 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top