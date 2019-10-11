股價再創新高！現在的蘋果跟一年前有何不同？

2019-10-11 23:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君



彭博資訊報導，蘋果公司股價11日早盤躍上空前新高，重返一年前的歷史紀錄高點。但這一年走再創高峰之路走來坎坷，美中貿易戰掀起動盪，加上iPhone需求展望不明，在在給蘋果前景增添變數。

蘋果股價11日紐約盤初大漲1.87%，觸及234.4美元，一舉超越去年10月3日締造的收盤最高價232.07美元，以及同樣在去年10月寫下的盤中天價233.47美元。這也使2019年來蘋果股價凌厲的漲勢達到最高潮。

但今年初的情況卻不是這麼亮麗。蘋果1月初基於iPhone汰舊換新需求展望疲弱和中國經濟減緩 ，而調降營收展望，是近20年來首見，使這檔股票籠罩在低氣壓中，股價跌到2017年4月來最低點。

然而後來，蘋果股價幾乎一路走高，勢如破竹，過去九個月來有七個月收紅，而本月迄今漲幅已達到4%左右。至此，蘋果股價已從1月的低點翻揚逾60%，市值重新站上1兆美元。

正如同去年第4季蘋果疲態主要是因為iPhone需求顧慮造成，今年來的復甦也是因為那些疑慮減輕使然。執行長庫克最近向德國媒體「畫報」（Bild）表示，他對最近推出iPhone 11「再高興不過了」。此外，本月初媒體披露，蘋果已吩咐供應商提高生產。分析師也紛紛上修需求展望，並預期明年推出的機款 --可望是蘋果第一款5G智慧手機 --將會大賣。

從其他方面來看，現在的蘋果跟去年股價創新高的蘋果相比，已經是截然不同的公司。這家公司正自我改造，轉型成以服務業為主的公司，提供串流影片、遊戲、信用卡等服務。

另一項改變是，蘋果傳統上銷售的裝置售價都「高人一等」，如今新推出的服務和產品，訂價變得更親民，不再顯得高不可攀。

不過，儘管重心轉向服務，iPhone仍舊是蘋果的關鍵產品，占第3季營收近半數。相形之下，服務事業的營收占比為21.3%。

蘋果預定10月30日公布第4季財報。彭博訪調分析師預估每股盈餘可達2.84美元，營收估為629億美元。這意味盈餘下滑2.6%，營收大致持平。

根據Bloomberg MODL估測，本季iPhone出貨量約4,190萬支，年比下滑14.5%；平均售價770.35美元，降幅3.1%。