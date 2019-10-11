將企業列入黑名單是貿易戰新武器？帶您一次了解

2019-10-11 22:30 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原



關稅並非貿易戰唯一可利用的武器，例如各國正轉向將特定外國企業「列入黑名單」，以限制這些企業的相關經濟活動。儘管這項手段經常被形容是維護國家安全的必要措施，但用來當作政治工具的頻率反而日益增加，目的是在貿易談判中取得優勢。

彭博資訊整理出企業黑名單的相關問答，讓讀者更容易了解：

哪些國家已開出所謂的「企業黑名單」？

美國總統川普已將幾十家中國企業列入商務部（Department of Commerce）的「實體名單」（entity list），限制陸企採購美國軟體及軟體元件的能力。北京當局則正考慮如何仿效之，也建立一份黑名單，以還擊美國。日本及南韓這兩個出口大國也對彼此祭出貿易限制手段，起因是兩國的歷史宿怨引發新的爭端。

哪些企業遭美國列入黑名單？

名單中名氣最響亮的是華為，這個電信巨頭在第五代通訊技術（5G）扮演全球先驅的角色。美國最近又指控部分陸企侵犯新疆少數穆斯林民族的人權，在黑名單中新增28家陸企，其中有八家是科技大廠，包含海康威視和大華技術股份有限公司這兩大全球監視器製造商，以及商湯科技和曠視科技這兩家人工智慧（AI）公司。

將企業列入黑名單有什麼涵義？

遭美國列入實體名單的陸企，禁止與美企有商業往來，除非先取得美國核發的許可證。根據商務部產業與安全局（BIS），實體名單的鎖定目標可以是「企業、研究機構、政府組織及民間組織、個人，以及其他種類的法人」。

設立實體名單的目的為何？

美國這份名單於1997年設立，用來制裁那些協助建立大規模毀滅性武器的企業，但此後名單持續擴大，例如被視為「與國家安全或與美國外國政策利益相悖」的行動，也包括在內。

黑名單為何會擴大使用？