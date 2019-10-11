美中局部協議在望 道瓊早盤暴漲逾300點

2019-10-11 21:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國股市11日早盤大漲，道瓊工業指數大漲逾300點，反映美中新一輪貿易談判露出曙光，雙方可望敲定局部協議。同時，蘋果股價也在分析師調高目標股價的激勵下，一舉漲破一年前締造的歷史最高收盤紀錄。

紐約股市早盤，道瓊工業指數大漲323.92點，漲幅達1.2%，成為26,820.59點。標普500指數漲0.9%，那斯達克綜合指數躍漲1.3%。這使道瓊和標普500邁向全周收紅、中斷連三周下跌頹勢。

大型科技股如臉書、蘋果、Netflix和Google母公司Alphabet股價齊揚，漲幅都超過1%。半導體股也普遍上漲，美光科技漲逾2%。銀行股也勁升，美銀和摩根大通漲幅都超過1.5%。

美國總統川普10日表示，美中貿易談判進展「十分良好」，之前他還推文證實，11日將在白宮會晤中國大陸副總理劉鶴。

同時，紐約時報報導，美中雙方可能宣布敲定協議，避免對中國貨品提高關稅。

FTSE Russell全球市場研究主管Alec Young說：「市場對美中達成有限度貿易協議的反應良好。」但他也提醒投資人別忘了，現行的關稅可能維持現狀。

另一方面，Wedbush證券公司調高蘋果目標股價，從每股245美元提高到265美元，理由是看好即將推出的串流影片服務前景，激勵蘋果股價11日盤初大漲1.2%至232.75美元，一舉超越去年10月3日締造的歷史最高收盤價位232.07美元，但距離去年10月寫下的盤中天價233.47美元還有一段距離。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）在研究報告中寫道：「憑著全球各地9億個活躍的iPhone用戶安裝基礎，蘋果這個串流服務有機會在未來三到四年內，獲致1億個用戶。」他估計，若蘋果達到上述目標，按分類加總估值法（SOTP）估算，「這可能增添每股15美元」。

Wedbush指出「iPhone 11需求改善」，是調高蘋果目標股價的另一因素。

目前 Wedbush給蘋果股票「優於大盤」的投資評價，每股265美元目標股價為華爾街次高，僅略低於D.A. Davidson預期的每股270美元。

本周來，華爾街公司基於iPhone需求比預期強，紛紛調高蘋果目標股價，包括Canaccord Genuity、野村、Longbow Research、Gausia Chowdhury等，都已分別上修蘋果股價展望。