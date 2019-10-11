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就在今天！蘋果股價刷新高在望

2019-10-11 20:49經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

彭博資訊報導，Wedbush證券公司調高蘋果公司目標股價，從每股245美元提高到265美元，理由是看好蘋果即將推出的串流影片服務前景，激勵蘋果11日盤前股價大漲，有望一舉超越去年10月締造的歷史最高收盤價位，再創新高。

Wedbush證券公司分析師艾夫斯（Daniel Ives）在研究報告中寫道：「憑著全球各地9億個活躍的iPhone用戶安裝基礎，蘋果這個串流服務有機會在未來三到四年內，獲致1億個用戶。」

艾夫斯預期，這可能在未來12個月到18個月內，吸走大約10%的Netflix目標用戶。

若是蘋果達到上述訂戶目標預測，按分類加總估值法（sum-of-the-parts valuation，SOTP）估算，「這可能增添每股15美元」。

Wedbush也提到，「iPhone 11需求改善」，是調高蘋果目標股價的另一因素。

目前 Wedbush給蘋果股票「優於大盤」的投資評價，每股265美元的目標股價為華爾街次高，僅略低於D.A. Davidson預期的每股270美元。

這是本周來，至少第三家華爾街公司調高蘋果目標股價。在此之前，Canaccord Genuity和野村已分別上修蘋果股價展望。

蘋果股價已從6月時的低檔翻揚逾30%，11日盤前股價大漲1.24%至232.95美元，超越去年10月3日締造的歷史最高收盤價每股232.07美元。

串流影片服務獲利前景看俏，加上iPhone 11需求比預期強，已促使分析師紛紛調...
串流影片服務獲利前景看俏，加上iPhone 11需求比預期強，已促使分析師紛紛調高蘋果目標股價，11日股價再創新高的希望濃厚。 美聯社
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