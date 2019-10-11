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3大原因 投資大咖改抱SaaS、棄FAANG

2019-10-11 16:39經濟日報 編譯湯淑君

軟體巨人微軟公司股價漲勢如虹，如今已成驅動標普500指數漲勢的主力，這凸顯什麼趨勢？財經新聞網站MarketWatch報導，對避險基金而言，軟體即服務（software-as-a-service，SaaS）類股已成為新的「FAANG」。

「FAANG」指的是一群網路與通訊股，包含臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Netflix和Google母公司Alphabet。一年前，這五檔股票人氣正旺，漲勢凌厲，當時股市策略師指出，2018年頭三季標普500指數的漲幅，大部分都靠「FANNG」貢獻。

但去年第4季情況改觀，標普指數大跌近20%，先前漲幅悉數回吐，同時科技股傳出一連串利空消息，因部分科技巨頭遭政治人物盯上，對他們寡占市場的強勢、運用使用者個資的方式、對新聞與資訊流的影響力深表關切。

這些逆風撲倒「FAANG」，大為限縮這群股票2018全年漲幅，儘管資訊科技（IT）類股與通訊服務類股表現仍超越標普500指數。避險基金資料公司PivotalPath指出，科技股整體表現之所以較強，是因資金悄悄獲利了結，從聚焦消費者市場的「FAANG」，輪動到瞄準企業市場的科技公司，特別是採行SaaS經營模式的公司。

PivotalPath執行長Jon Caplis表示，與避險基金經理人交談後發現，SaaS表現之強，令人驚異。也因此，他已建立一籃子SaaS股票，藉以衡量這個族群相對於大盤和「FAANG」的表現。

他發現，SaaS股票（包括微軟、Salesforce.com、ServiceNow、Workday和Atlassian）去年全年整體漲幅達76.8%，漲幅遙遙領先「FAANG」的7%，而這領先態勢一直延續至今。以市值加權方式計算，今年這群SaaS股票已勁漲逾35%，同時期「FAANG」漲幅約26%，標普500漲幅18%。

同時，標普500指數也不再倚賴「FAANG」領頭攻堅，微軟躍為漲幅最大的成分股。根據FactSet的資料，微軟市值在過去一年來已擴增約1,940億美元，是同時期標普500指數市值增幅549億美元的3.53倍。

避險基金已察覺此趨勢，協助為資金輪動從「FAANG」轉向「SaaS」推波助瀾，從持股變化可見端倪。證管會申報文件顯示，從去年初到今年第2季末，避險基金的「FAANG」持股價值已縮減234億美元，同時他們增持價值136億美元的Saas股票。

Caplis指出，避險基金受Saas股票吸引，有三大因素。一，轉向雲端運算（企業借助於軟體把核心運作移往雲端）的過程需費時數十年，「現在才在初期階段」。

二，軟體公司商業模式與時俱進，是吸引投資人青睞的另一原因。以往，部署新軟體需要一開始就投入重金，時局艱困時，許多企業乾脆放棄。相形之下，今日SaaS公司以訂用模式招徠客戶，而這種模式可提供源源不斷的穩定營收。隨著企業核心營運對企業軟體倚賴日深，用戶黏著度也提高。

三，併購題材。在SaaS領域，併購活動的時機已成熟。根據Software Equity Group，SaaS這一行的併購交易已升抵歷史高峰，從去年第3季到今年第2季，每一季交易筆數都達到250筆。

不過，分析師指出，SaaS股價已漲了約一年，採取這種模式的業界新秀，例如Slack Technologies和Zoom Technologies，近幾周來因「價位已高」以及吸引免費用戶轉為付費訂戶遭遇困難，股價已承受壓力。相形之下，根基穩固的公司，例如微軟和奧多比（Adobe），更能提供持久性的高營收成長和獲利。

在執行長納德拉領導下，微軟公司大舉進軍雲端運算領域，如今卓然有成。路透
在執行長納德拉領導下，微軟公司大舉進軍雲端運算領域，如今卓然有成。路透
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