面試專問史地知識⋯⋯通訊軟體Slack市值破150億美元，竟是「哲學男」老闆操盤

2019-10-11 15:48 商業周刊 楊少強／商業周刊



圖擷自 SLACK官網 分享 facebook

哲學家也能成為科技新貴？他是通訊軟體Slack的創辦人巴特菲爾（Stewart Butterfield）。6月下旬Slack上市後，市值突破150億美元，最大功臣正是他；以哲學思維經營科技，是他立足矽谷的最大本錢。

Slack在今年6月20日上市，當天股價大漲近50％，從獨角獸（公司估值逾10億美元的新創）變成市場上最新一家市值突破百億美元的公司。然而，真正讓Slack與眾不同者，是它的創辦人巴特菲爾。

巴特菲爾 出生：1973年 學歷：英國劍橋大學哲學與科學史碩士 經歷：Flickr創辦人 現職：Slack共同創辦人兼執行長 成績單：《金融時報》稱「最有創意的產品設計者」，身價達13億美元

科技公司多由工科宅男創立，但巴特菲爾的主修卻是哲學。頂著英國劍橋大學哲學與科學史碩士頭銜，他曾說哲學讓他學會兩件事：「一是文筆清晰，二是以邏輯追根究柢。」

遊戲衍生的副產品，上線8個月成為獨角獸

Slack的命名充分展現這位哲學家的特色。Slack有兩個涵義，一是「可搜尋的所有通訊與知識日誌」，另一涵義是「放鬆」，這也是巴特菲爾的價值觀。他的公司不像其他科技公司那樣爆肝，「每晚6:30以後我們的辦公室都是空的，」他說，員工每週只工作45小時。

巴特菲爾的財富觀也值得一提，他曾用普通人的角度，把財富分成三階段：

第一級是「我不會因為債務而壓力山大」，也就是不須為信用卡、就學貸款煩惱的人。

第二級是「我不在乎餐廳裡食物的價位」，也就是你決定花多少錢吃一餐，不會受到你的財務能力限制。

第三級是「我不在乎旅行花多少錢」，也就是出外旅行，不在乎住什麼飯店、坐什麼艙等的飛機機位。

他認為財富超過第三級後，即使再增加額外財富，「也不會對生活帶來顯著改變，更不會增加額外快樂。」Slack上市後，巴特菲爾身價已達13億美元，大約和頂新集團魏應充同等級，顯然也已到了第三級，但他說，已打算把手上財富都捐出去。

這種精神或許和出身有關。巴特菲爾的父母是嬉皮，這是1960年代後鄙視物質享受、追求身心解放的族群，因此他從小與父母住在孤島上的一間木屋裡，「直到4歲我們才有自來水。」5歲時他家才有電，隔一年他們搬回城市，「因為我要上學。」

雖不熱衷物質，巴特菲爾卻頗有生意頭腦。12歲時他曾向便利商店殺價，然後批發熱狗堡賣到海灘去；14歲時他當推銷員，觀察到電影院前排隊的人比較容易買他推銷的東西，還會給小費。

但更出色的是他的眼光。在創立Slack前，巴特菲爾曾掌管另一家公司Flickr，這是他和當時的老婆一起創立的。Flickr是最早看到上傳分享照片商機的公司，比iPhone早3年、Instagram早6年，後來此公司以逾2千萬美元賣給雅虎。

Slack能成功則是巴特菲爾無心插柳的結果。離開Flickr後，他成立一家公司做線上多人遊戲，不到3年就宣告收攤，這段失敗經歷並非毫無收穫，因為他開發出一套獨特的訊息傳送技術，可以讓玩家在遊戲外使用，這就是Slack。

從上線到成為獨角獸，Slack只花了8個月，還吸引日本軟體銀行等大咖投資。今年前3個月，Slack每日用戶數達1千萬人，包括IBM到叫車服務公司Lyft等都是其用戶，原因之一或許在於巴特菲爾非常重視客戶反應。

2015年開發Slack時，他就在其中加了一條指令，讓用戶可直接將使用意見反映給他們。他說，當時每個月收到8千到1萬則用戶意見，「我們每一條都回覆。」重視門外漢客戶意見、沒有傳統工程師的「技術傲慢」，正是他的一大特色。

相信「故事說得好」，比仰賴完美技術重要

巴特菲爾和傳統科技人的另一個不同，在於他不是只信賴技術，而是相信「說故事」。他學過科學史，發現產品能否成功，人們的信念更重要。Slack問世之初，他發現很難說服人們放棄當時既有的通訊軟體，改用他們的Slack。

後來巴特菲爾開始說故事，從發信給內部團隊，定義創新是「改變人們的使用習慣」，到對外宣稱「未來5年到7年，電子郵件會消滅」，都是要打造人們對Slack的信仰。他認為若故事說不成，就無法讓人們信服，「不論你產品多好、技術多棒，都沒人相信你。」

在這種理念下，巴特菲爾僱佣員工也不只看重技術，更重視人文素養。他面試應徵者的問題是：法國大革命發生在西元幾世紀？說出3個非洲國家的名字？小時候你覺得長大想做什麼？偶而還問簡單的數學題，例如3乘以17等於多少？「事實上很多人答不出來，」他說。

這些古怪問題有其目的，「我不期待人們有正確答案，只希望他們對世界保有好奇心。」但巴特菲爾卻能從此判斷一個人的特質：「通常好的答案會較長。」例如受試者會說想要學什麼、有什麼過去想做但沒機會做的；「壞的答案通常較短。」因此空有技術者也未必能入選，他的公司還因此僱佣已過氣的女演員，也就不足為奇了。

哲學家出身的他，也不像科技狂那樣，從想像未來世界來看待科技。當初開發Slack，他是從現實裡的餐廳得到靈感。「每個服務生都互相注意每張桌子，」他說，若有客人要結帳，服務生會互相通知，「每個人的工作環境不就是應該如此嗎？」他年輕時還玩爵士樂團，喜歡即興演奏，「這樣你就得同時注意每個樂團成員。」這些後來都化約成Slack的內在元素。

巴特菲爾認為理想的公司，同情是重要特質。「如果你能同情別人，你就能做好工作。」展現同情的方式是尊重別人，尤其是尊重別人的時間，因此他對開會的理念是：召集會議者有責任表達清楚、與會者有責任全神貫注，若無法達成此二要求，即使每天例行性會議也會被取消，「等我們確實有需要開會時再來開。」

《紐約時報》（The New York Times）曾要巴特菲爾給年輕人建議，他卻說：「到25歲前我其實什麼也不懂。」甚至他已年逾40歲，也承認很多事他不理解。這點也頗有哲學家蘇格拉底「我唯一知道之事就是我很無知」的味道。

打從20多歲起，他就在研究著名邏輯學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）。將所有程式功能以次序井然的邏輯呈現在一般人面前，正是巴特菲爾的專長，他的崛起象徵著文組在科技界也能出頭天。

《金融時報》（Financial Times）稱巴特菲爾是「最有創意的產品設計者之一」，他的角色是科技與一般人間的橋梁。正如《富比世》（Forbes）評價：「無用的文組也能成為矽谷當紅炸子雞。」這正是巴特菲爾的最大價值。

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