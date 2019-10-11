第二代「Mirai」亮相！ Toyota強打氫燃料電池車

2019-10-11 14:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



日本最大汽車製造商豐田（Toyota）周五發表一款全新設計的氫燃料電池轎車「Mirai」（日文「未來」），期望這項技術能夠成為未來的主流。

Toyota研發氫燃料電池車已逾20年，但電池驅動的電動車快速興起，使Toyots這項技術黯然失色。然而，Toyota並未放棄，周五發表第二代「Mirai」四門轎車，並決定將年產量提高至前一代的10倍。

Toyota對電動車的接受程度一直低於同業，原因是包括美國在內的關鍵市場需求並不確定，且仍有技術障礙，例如行駛里程的限制和充電時間。儘管Toyota也準備推出電動車，但仍持續試圖說服消費者體驗氫燃料電池車。

Toyota美國集團企業戰略暨規劃副總裁Doug Murtha表示：「我們不會把所有雞蛋放在一個籃子裡。」

第二代「Mirai」的平台模組和Lexus品牌的LS旗艦房車相同，續航距離較前一代增加30%，燃料電池組和氫燃料槽也都採用全新設計。