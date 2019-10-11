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新加坡首開先例 高糖飲料禁打廣告、須標示警語

2019-10-11 13:53世界日報 編譯中心／綜合10日電

新加坡將成為全球第一個禁止超高含糖包裝飲料打廣告的國家。海峽時報報導，衛生部官員說，這些超高含糖包裝飲料以及中高含糖的飲料，都必須在包裝上標示有害健康的警告標語。

研究指出，喝愈多含糖飲料，死於心臟疾病的風險就愈高。美聯社
研究指出，喝愈多含糖飲料，死於心臟疾病的風險就愈高。美聯社
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新加坡衛生部10日宣布，將強制規定較不健康的含糖包裝飲料，必須在包裝正面印上不同顏色的分級營養標籤，並禁止最低健康級別的高糖飲料在所有大眾傳媒平台賣廣告。

為了對抗糖尿病，新加坡衛生部去年宣布對包裝加糖飲料進行市場干預，並提出四大措施尋求公眾和業界意見，包括徵收糖稅、禁售高糖飲料、廣告限制和強制印上營養標籤，經過諮詢後，最後兩項措施分別獲得超過七成公眾支持，由衛生部高級政務部長唐振輝宣布推行。

新加坡的營養標籤將參考法國現有的「交通燈」A至E等級標籤，當局可能強制C至E級的較不健康飲料印上標籤，A級和B級則無需這樣做，但當局鼓勵A級和B級飲料也同樣印上標籤，以幫助消費者更容易識別較健康的含糖飲料。

報導稱，當局將進一步禁止E級高糖飲料在所有大眾傳媒賣廣告，包括電視、網路、紙媒或是巴士站等戶外場所。墨西哥和英國雖然也有類似的限制不健康食品飲品賣廣告措施，但只是限制廣告播出時段，並沒有完全禁止賣廣告。

不過當局暫時未有公布含糖量分級標準，措施細節將待與消費者組織商議後於明年上半年公布，估計實際推行時間可能要再等一至四年。

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