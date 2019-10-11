泰國要店家儲存顧客上網紀錄 惹議

2019-10-11 13:48 世界日報 編譯中心／綜合10日電



泰國要求商家保留顧客上網紀錄惹議。 法新社 分享 facebook

泰國警方近日逮捕一名在網路上發表與王室相關言論的社運人士，指他的言論會引起仇恨，政府隨後要求咖啡館或網吧等商家，必須追蹤並保留顧客使用Wi-Fi的瀏覽數據紀錄最少90天，以利政府追蹤視為違法的網路用戶及其身分，然而輿論批評此舉將打壓政治異見和言論自由。有社運人士表示會爭取國會修例，以免窒礙人權。

有關商戶須按泰國《電腦罪行法》第26條執行上述規定。當局稱，措施旨在監察和調查在網上散播不當資訊者。泰國數位經濟和社會部長普提蓬（Buddhipongse Punnakanta）稱，今年8月啟用的打擊假新聞中心會利用這些數據，監察和追蹤「虛假和不當」的報導。

曼谷郵報9日刊出以「不要警察國家」為題的社論表示，電腦犯罪法中的破壞國家安全定義太廣，可能會被網友或政府濫用。社論指出，數位經濟和社會部要求咖啡館分享Wi-Fi使用者瀏覽紀錄的做法令人擔憂，這不只給店家造成負擔，也破壞顧客的個人隱私。

不少泰國商戶不滿新措施增加經營成本，例如要額外購買伺服器儲存數據，亦會令顧客感煩擾，因登錄使用店內Wi-Fi時要提供額外個人資料。數位經濟及社會部建議，店方若憂慮儲存數據的成本，可改為保留紙本紀錄。

批評者也表示，此舉進一步證明保安部門濫用法律針對政治異見和侵犯人權。民間組織「泰國網民」（Thai Netizen）成員表示，將爭取支持，推動在國會的電訊、數位經濟和社會委員會修改《電腦罪行法》，其中以涉及規限發表可能損害公眾和國家安全等資訊的第14條，及容許當局不必預先取得法院批准便可審查懷疑不當電腦數據的第20條最令人關注。