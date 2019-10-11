NBA、蘋果、動視暴雪爭議 凸顯強制陸企在美下市難度

2019-10-11 13:38 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



彭博資訊專欄作家Nisha Gopalan表示，美國職籃NBA、蘋果公司和電玩大廠動視暴雪（Activision Blizzard）本周的遭遇，凸顯中國的金融實力，以及美國企業准入中國市場的漫長道路。這也顯示，以下市威脅中國企業幾乎只是個幻想，因為付出的成本太驚人。

川普政府官員已討論限制美國投資流入中國，一些議員也正呼籲對在美上市的中企施加更嚴格的投資限制和監管。不過，在紐約證交所和那斯達克掛牌的中國企業，市值總計達8,700億美元。去年，隨著騰訊音樂在美上市，中國企業總共讓美股市值增加約950億美元。

在美國承銷首次公開上市（IPO）的利潤，遠高於香港。投資銀行的手續費用可能高達7%，但在亞洲可能只有2%以下。因此，華爾街當然會全力捍衛這些輕鬆賺錢的機會。

當然，美國當局的行動看來勢在必行。一方面是華府的反中氛圍升高，另一方面則是許多公司逃避監管。美國證管會（SEC）和公開發行公司會計監督委員會（PCAOB）去年12月表示，共有224家上市公司阻礙監督工作，這些公司市值總計達1.8兆美元。這些公司當中，有213家為中國或者香港的公司。

今年7月，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）提出「平等法案」（Equitable Act），要求加強監管，如果三年內無法遵從接受審核的規定，應予除牌。然而，即使這項提案通過，也不太可能引發中企下市潮。

一方面，強制下市將使投資人受到傷害，有違保護投資人的初衷；另外，中國可能對美方的要求讓步，畢竟中國的監管機關也想嚴格審計。