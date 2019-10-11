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Fed官員利率政策立場不一 鴿派主張仍需預防性降息

2019-10-11 13:06經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電報導

美國達拉斯聯邦準備銀行總裁柯普蘭（Robert Kaplan）擔心美國經濟能否避免嚴重放緩，支持聯準會在7月和9月連續降息。明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）也認為，美國經濟下行的風險正在升高，主張較低的借貸成本有其必要。

兩位美國地方聯準銀行總裁10日分別接受媒體訪問時，針對聯準會（Fed）利率決策發表看法。另外，原先就不同意Fed連續降息的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）同一天對路透表示，她仍覺得目前經濟展望沒有已經產生實質改變的證據，美國經濟可以避開嚴重減緩的危險，Fed不應再降息。

卡斯哈里則告訴華爾街日報，他認為目前Fed貨幣政策屬於中性至略微偏緊縮，「我不認為我們的立場應該緊縮，如果經濟數據表現繼續如當前這樣，我將支持再度降息。至於該降多少才夠，我不知道。」卡斯哈里向來是聯準會中最鴿的成員之一。

柯普蘭接受彭博電視的訪問表示，「我認為我們處在脆弱時期，這是為何我對Fed在7月和9月採取行動感到欣慰。」 他說自己現在無法確定美國經濟能否免於嚴重放緩，他持續密切觀察之中，29日、30日Fed利率決策會議召開前，再決定是否支持進一步的寬鬆政策。

柯普蘭強調，他寧願在「最重要的時候」使用聯準會的「政策彈藥」，而不是坐等經濟放緩已經蔓延到美國家庭的證據。

柯普蘭與卡斯哈里明年才有聯準會公開市場委員會（FOMC）的投票權。梅斯特在聯邦公開市場操作委員會今年也沒有表決權。

明尼亞波利聯準銀行總裁凱什卡利（Neel Kashkari）。 路透
明尼亞波利聯準銀行總裁凱什卡利（Neel Kashkari）。 路透
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