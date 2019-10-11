全球PC第3季出貨量勁升 Windows 10升級幫了大忙
全球個人電腦生產商第3季出貨量強勁增長，反映買家因微軟最新Windows軟體而更新設備，並避開自中國進口產品即將加徵關稅而可能出現的漲價。
據華爾街日報報導，綜合三家市場研究公司分析，PC生產商仍面臨充滿不確定性的第4季。升級周期料將減弱﹐這一周期是因為舊款設備無法運作新軟體所推動。第4季包括假日期間的銷售﹐消費者可能會試圖避開美國計劃於12月生效對中國商品加徵又一輪關稅。PC生產商持續在將生產轉移至其它國家和地區﹐例如台灣和越南﹐以避開關稅措施的影響。
市場研究公司Canalys的分析師Ishan Dutt表示﹐他預計第4季出貨量將呈平穩狀態﹐明年第1季度仍然持平或可能下降。
根據Canalys的初步數據﹐截至9月止一季的PC出貨量增加至7,090萬台﹐這是自2015年以來最佳的第3季業績﹐較去年同期成長4.7%﹐是自2012年第1季以來的最大增幅。從歷史上看﹐第3季銷售額受到返校銷售和企業採購推動。
IDC則表示﹐第3季度PC出貨量達到7,040萬台﹐較去年同期成長3%。總出貨量達到IDC自2017年第4季以來最高水準﹐當時的總出貨量為7,080萬台。
同時﹐顧能（Gartner Inc.）所估的出貨量增幅較為溫和﹐為1.1%﹐增至6,810萬台﹐並將這一增幅的大部分歸於Windows 10更新周期的推動。顧能表示﹐零組件價格降低也有助於最大的PC廠商提高利潤率﹐這反過來幫助鞏固市場地位。
據顧能估計，聯想在全球市占率將近25%，拉大和排名第二惠普的差距，前三大PC銷售商聯想、惠普、戴爾均有4.6%到5.8%的成長。宏碁也成長3.3%，華碩電腦衰減4.4%。
顧能分析師 Mikako Kitagawa 發布新聞稿說：「Windows 10 升級周期仍是各地區成長的主力。
這三家公司數據間的差異有很大部分源自各公司如何定義PC。近幾年硬體生產商日益模糊個人電腦和平板電腦等設備間的界限。
這三家公司都指出﹐受新軟體升級和客戶購買新設備以避開本月生效的消費稅上調的推動﹐日本的出貨量強勁增長。
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