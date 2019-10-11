全球PC第3季出貨量勁升 Windows 10升級幫了大忙

2019-10-11 12:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



全球個人電腦生產商第3季出貨量強勁增長，反映買家因微軟最新Windows軟體而更新設備，並避開自中國進口產品即將加徵關稅而可能出現的漲價。

據華爾街日報報導，綜合三家市場研究公司分析，PC生產商仍面臨充滿不確定性的第4季。升級周期料將減弱﹐這一周期是因為舊款設備無法運作新軟體所推動。第4季包括假日期間的銷售﹐消費者可能會試圖避開美國計劃於12月生效對中國商品加徵又一輪關稅。PC生產商持續在將生產轉移至其它國家和地區﹐例如台灣和越南﹐以避開關稅措施的影響。

市場研究公司Canalys的分析師Ishan Dutt表示﹐他預計第4季出貨量將呈平穩狀態﹐明年第1季度仍然持平或可能下降。

根據Canalys的初步數據﹐截至9月止一季的PC出貨量增加至7,090萬台﹐這是自2015年以來最佳的第3季業績﹐較去年同期成長4.7%﹐是自2012年第1季以來的最大增幅。從歷史上看﹐第3季銷售額受到返校銷售和企業採購推動。

IDC則表示﹐第3季度PC出貨量達到7,040萬台﹐較去年同期成長3%。總出貨量達到IDC自2017年第4季以來最高水準﹐當時的總出貨量為7,080萬台。

同時﹐顧能（Gartner Inc.）所估的出貨量增幅較為溫和﹐為1.1%﹐增至6,810萬台﹐並將這一增幅的大部分歸於Windows 10更新周期的推動。顧能表示﹐零組件價格降低也有助於最大的PC廠商提高利潤率﹐這反過來幫助鞏固市場地位。

據顧能估計，聯想在全球市占率將近25%，拉大和排名第二惠普的差距，前三大PC銷售商聯想、惠普、戴爾均有4.6%到5.8%的成長。宏碁也成長3.3%，華碩電腦衰減4.4%。

顧能分析師 Mikako Kitagawa 發布新聞稿說：「Windows 10 升級周期仍是各地區成長的主力。

這三家公司數據間的差異有很大部分源自各公司如何定義PC。近幾年硬體生產商日益模糊個人電腦和平板電腦等設備間的界限。