你吃的巧克力出自童工汗水嗎？巧克力大廠評比差

2019-10-11 10:21 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



民間組織「綠色美國」（Green America）評比巧克力大廠供應鏈在消除童工現象和停止砍伐森林上的努力，結果發現歌帝梵（Godiva） 排名最差，其次是費列羅（Ferrero） 和億滋（Mondalez）。

瑪氏（Mars）和雀巢（Nestle）略優於瑞士蓮（Lindt）和好時（Hershey），另外七家規模較小的公司則得到最佳評比，包括Alter Eco、Divine和東尼的寂寞巧克力（Tony's Chocolonely）。

全球大部分可可來自西非國家迦納和象牙海岸，由貧窮農民種稙，估計有160萬童工參與。

巧克力廠商正努力改善現況，但評比欠佳的部分原因是還來不及展現成果，或因為欠缺透明度而拿低分。

綠色美國的勞工正義主管泰特說：「今年萬聖節和每一天，兒童都應該能享受非由童工製作的糖果。大品牌必須做得更多，以解決這些議題，買來源符合道德規範的巧克力，是消費者施壓品牌改變作為的方法。」

評比最差的歌帝梵說，他們向第三方採購，評比因此處於劣勢。公司發言人表示：「我們與供應商達成協議，確保採購符合道德規範，他們必須遵守明令禁止強迫勞動和童工的歌帝梵行為準則。」

其他公司則未立即回應。

巧克力大廠正設法增加採購經過「公平貿易」和「雨林聯盟」等團體認證的可可豆，或採取自己的認證方式。許多廠商訂定目標，要在2020年前100%採購公平交易認證的可可豆。

不過，綠色美國說，採購認證可可豆還不夠，尚有其他議題等待關注，例如各家公司應否提出支持社區和提高農民收入等倡議。

根據「國際可可倡議組織」，大部分種植可可的家庭都生活在世界銀行每日二美元（約台幣62元）的貧窮線之下，此情況助長童工現象。