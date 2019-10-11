親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

說好抵制卻坐滿八成！陸網諷NBA進場球迷「跪族籃孩」

為一張照片走火入魔！真人開箱 特種行業全裸上陣...

你吃的巧克力出自童工汗水嗎？巧克力大廠評比差

2019-10-11 10:21聯合報 編譯季晶晶／即時報導

民間組織「綠色美國」（Green America）評比巧克力大廠供應鏈在消除童工現象和停止砍伐森林上的努力，結果發現歌帝梵（Godiva） 排名最差，其次是費列羅（Ferrero） 和億滋（Mondalez）。

瑪氏（Mars）和雀巢（Nestle）略優於瑞士蓮（Lindt）和好時（Hershey），另外七家規模較小的公司則得到最佳評比，包括Alter Eco、Divine和東尼的寂寞巧克力（Tony's Chocolonely）。

全球大部分可可來自西非國家迦納和象牙海岸，由貧窮農民種稙，估計有160萬童工參與。

巧克力廠商正努力改善現況，但評比欠佳的部分原因是還來不及展現成果，或因為欠缺透明度而拿低分。

綠色美國的勞工正義主管泰特說：「今年萬聖節和每一天，兒童都應該能享受非由童工製作的糖果。大品牌必須做得更多，以解決這些議題，買來源符合道德規範的巧克力，是消費者施壓品牌改變作為的方法。」

評比最差的歌帝梵說，他們向第三方採購，評比因此處於劣勢。公司發言人表示：「我們與供應商達成協議，確保採購符合道德規範，他們必須遵守明令禁止強迫勞動和童工的歌帝梵行為準則。」

其他公司則未立即回應。

巧克力大廠正設法增加採購經過「公平貿易」和「雨林聯盟」等團體認證的可可豆，或採取自己的認證方式。許多廠商訂定目標，要在2020年前100%採購公平交易認證的可可豆。

不過，綠色美國說，採購認證可可豆還不夠，尚有其他議題等待關注，例如各家公司應否提出支持社區和提高農民收入等倡議。

根據「國際可可倡議組織」，大部分種植可可的家庭都生活在世界銀行每日二美元（約台幣62元）的貧窮線之下，此情況助長童工現象。

迦納和象牙海岸10日表示，可可公司過分專注自己的永續發展計畫，希望能加強關注今年為緩解農民貧窮而提出的生活收入差異（living income differential）計畫。

民間組織「綠色美國」針對巧克力大廠在消除童工現象和停止砍伐森林上的努力，進行評比...
民間組織「綠色美國」針對巧克力大廠在消除童工現象和停止砍伐森林上的努力，進行評比，結果歌帝梵（Godiva） 排末位，其次是費列羅（Ferrero） 和億滋（Mondalez）。路透
分享
民間組織「綠色美國」針對巧克力大廠在消除童工現象和停止砍伐森林上的努力，進行評比...
民間組織「綠色美國」針對巧克力大廠在消除童工現象和停止砍伐森林上的努力，進行評比，結果歌帝梵（Godiva） 排末位，其次是費列羅（Ferrero） 和億滋（Mondalez）。路透
分享

可可巧克力
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

LVMH上季銷售優於預期

2019-10-11 02:23

20家石化業排碳量 占全球35%

2019-10-11 02:23

迅銷獲利創高 展望有壓

2019-10-11 02:23

美股財報季 高盛挑出金雞

2019-10-11 02:23

明年油價…交易商估50美元

2019-10-11 02:23

食品大廠把垃圾變黃金

2019-10-11 02:23

ECB重啟QE 內部歧見大

2019-10-11 02:23

美通膨偏弱 月底降息機率增

2019-10-11 02:23

日7-11母公司整頓加盟店 傳關閉或遷移千家小七

2019-10-10 20:26

特斯拉急籲車主趕緊100%充飽電 因應加州大停電

2019-10-10 17:47

繼737 MAX 波音飛機再次出現大問題！

2019-10-10 14:44

75億人的悲劇：20家企業貢獻全球三分之一碳排

2019-10-10 14:25

特別版、復刻版都有！6,800萬元中國山寨Nike鞋闖美被沒收

2019-10-10 11:45

殼牌推碳中和計畫！免費實施至明年9月

2019-10-10 10:54

這國不是美中貿易戰最大贏家？現在信用可能被降評

2019-10-10 10:32

美中貿易談判副部長級磋商沒進展 美股期貨下跌

2019-10-10 10:14

美中貿易戰沒差 巴拿馬運河破運輸紀錄！

2019-10-10 09:01

OECD出招 防堵跨國企業避稅

2019-10-10 00:17

各國稅收 日漸依賴消費稅

2019-10-10 00:16

希臘發行負殖利率公債 專家：對存戶和銀行未必是好事

2019-10-10 00:15

消費信心強 全球經濟有撐

2019-10-10 00:15

矽谷新貴與百年大廠的文化衝突...特斯拉、Panasonic關係緊張

2019-10-10 00:14

PS5遊戲機 明年底發售

2019-10-10 00:14

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

驚！女大生運用「忍術」 交白卷居然拿下高分

2019-10-10 17:13

飛行員被甩出！飛機倒吊纜繩上 乘客坐機翼等救援

2019-10-10 11:50

前男友攔截禮車強吻新娘 網友嘆結局「真可悲」

2019-10-11 09:25

繼737 MAX 波音飛機再次出現大問題！

2019-10-10 14:44

網購孔雀結婚蛋糕成品超崩潰 新娘怒：火雞生病了？

2019-10-10 18:39

諾貝爾文學獎跌破賭盤 兩位得主皆是歐洲作家

2019-10-10 19:19

川普今白宮會劉鶴 局部協議有影

2019-10-11 02:16

俄羅斯外交部首位女發言人 流利中文引關注

2019-10-10 17:25

中美貿易談判不樂觀 港媒：陸方拒談強制技術轉移

2019-10-10 11:34

諾貝爾文學獎今揭曉 作家：村上春樹獲獎才是大爆冷門

2019-10-10 17:16

川普毀約理直氣壯？三度背信庫德族 細數美國「賣友傳統」

2019-10-11 09:00

75億人的悲劇：20家企業貢獻全球三分之一碳排

2019-10-10 14:25

英金融時報：中國增購大豆換美國暫緩加稅

2019-10-10 10:40

特斯拉急籲車主趕緊100%充飽電 因應加州大停電

2019-10-10 17:47

川普推特說周五會劉鶴 「與中國談判的大日子」

2019-10-10 22:22

村上春樹再陪榜 日評論家認或與石黑一雄有關

2019-10-10 21:02

系外行星太遙遠 諾獎得主：人類永不會移居那裡

2019-10-10 20:13

諾貝爾文學獎揭曉 波蘭女作家與奧地利作家獲獎

2019-10-10 19:10

旅遊雜誌公布全球十大最佳城市排行榜 日本三城市入選

2019-10-10 15:15

歐盟正式將瑞士及阿聯 移除避稅天堂名單

2019-10-10 22:16

紐時：未涉國安產品 美商務部開始核發供貨華為許可

2019-10-10 12:20

美國查獲逾萬雙仿冒Nike球鞋 市價約6700萬

2019-10-10 17:53

特別版、復刻版都有！6,800萬元中國山寨Nike鞋闖美被沒收

2019-10-10 11:45

諾貝爾文學獎得主漢德克 政治立場備受爭議

2019-10-10 22:36

諾貝爾文學獎波蘭女作家 敘事魅力處處是驚奇

2019-10-10 22:08

土耳其空襲庫德族 6萬人逃難

2019-10-11 00:06

川普推文：明天在白宮見劉鶴

2019-10-10 23:23

女童只做5天姐姐便離世 死前想買拖鞋給妹妹

2019-10-11 09:23

影／土耳其攻打敘利亞庫德族 美國：未背書、沒開綠燈

2019-10-10 13:38

川普下戰帖叫她出來選 柯林頓：我出來能再打敗你

2019-10-10 18:04

美企出貨華為 管制鬆綁

2019-10-11 00:20

影／近看火車太危險 越南河內決心整治「火車街道」

2019-10-10 18:20

川普政府考慮加強來自中國包裹違禁品查緝

2019-10-11 00:10

美中貿易談判現生機 美股收高

2019-10-11 04:57

諾貝爾文學獎再成遺珠 村上春樹迷期待下次

2019-10-10 23:58

揮軍掃蕩庫德族民兵 艾爾段挑戰大

2019-10-10 21:08

南韓百萬人怒吼 要爭議法務部長下台

2019-10-10 14:27

美外交官之妻涉駕車肇事奪命 川普承諾介入交涉

2019-10-10 14:59

社群網站下架無效 德嫌行凶影片網路流傳

2019-10-10 23:29

第一階段局部貿易協議 美國考慮將納入匯率協議

2019-10-10 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top