特斯拉急籲車主趕緊100%充飽電 因應加州大停電

2019-10-10 17:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



在加州電廠PG&E 9日起對北加州地區實施大停電之前，電動車大廠特斯拉（Tesla）已向當地許多客戶發布緊急訊息，建議客戶馬上把車輛充飽電力。

特斯拉的客戶9日在推特貼上照片，內容是他們的電動車觸控螢幕上跳出通知，建議他們在儘快充飽電池。PG&E 最快從9日起對加州部分地區實施停電措施，停電時間可能長達數天，預防電線在預期的風暴來臨時引發森林大火。

特斯拉發送給車主的通知內容顯示：「您所在地區的電力公司已宣布可能從10月9日起在北加州地區局部停止供電，做為公共安全斷電措施的一環，這可能會影響充電選項。我們建議讓您的特斯拉今天充電至100%，以確保您的駕駛無受干擾之虞。」

除了通知可能受影響的舊金山灣區車主外，特斯拉執行長馬斯克也在推特貼文表示，該公司已用最快速度在其充電站增設太陽能板與電池。