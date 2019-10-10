繼737 MAX 波音飛機再次出現大問題！

2019-10-10 14:44 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



美國西南航空（Southwest）及巴西高爾航空（Gol Linhas Aereas）因為波音737 NG客機出現裂縫，下令停飛13架該款飛機。

日前波音公司向美國聯邦航空總署通報，在中國大陸替737 NG型客機進行改裝時，發現機身及機翼連接處出現裂縫。美國聯邦航空總署（FAA）隨後下令調查波音737 NG系列飛機。

FAA在緊急聲明中表示，「這個狀況將會對飛機有結構性影響，並且有可能導致飛機失去控制」。

西南航空發言人帕爾許（Brian Parrish）表示，機組人員檢查了200多台飛機，發現其中兩台有裂痕，這兩台將被禁飛直到修復完成。西南航空已將該報告交給波音公司及FAA。

另外，高爾航空宣布禁飛11台波音737 NG飛機，禁飛將會影響今起至年底3%的乘客。

波音發言人表示，波音將與航空公司合作，擬訂維修計畫並提供零件、技術性支援。

飛機裂痕出現在機身及機翼連接處，一個稱作pickle fork的地方。根據路透，雖然飛機出現些微裂縫不少見，但業內消息人士表示，在飛機壽命年限前，pickle fork出現裂痕不尋常。

FAA於2日緊急下令七天內檢查美國165架飛機。另外影響2萬2600班次的1700架飛機必須在飛行1000次之前做完檢查。