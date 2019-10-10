75億人的悲劇：20家企業貢獻全球三分之一碳排

2019-10-10 14:25 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



衛報9日引述美國氣候責任研究所（Climate Accountability Institute）的分析報導，從1965年到2017年，全球20家化石燃料公司不斷開採石油、天然氣及煤炭，製造了全世界35%的二氧化碳及沼氣，相當於4800億公噸的碳排。

衛報報導，從1965年到2017年，全球20家化石燃料公司製造了世界三分之一碳排。圖為雪佛龍公司在德州密德蘭市附近的鑽油設施。路透 分享 facebook

這項分析是由氣候研究所研究員黑德（Richard Heede）所做，研究發現，從1965年到2017年，全球碳排及能源相關沼氣總量是1.354兆公噸，其中4800億公噸來自20家化石燃料公司，包括沙國國家石油、俄國天然氣等12家國營公司，和8家知名民營公司。

其中雪佛龍、埃克森美孚、BP及荷蘭皇家殼牌這4家民營公司的碳排，占了全球能源相關碳排的10%以上，而上月遭伊朗無人機襲擊的沙國國家石油公司，單一一家公司碳排就占全球的4.38%。

衛報指出，這項研究的目的，是將社會大眾對有關碳排責任的討論焦點，從「只有個人需負責」，轉變為「企業需承擔多數責任」。

氣候科學家曼恩（Michael Mann）說，這項分析凸顯了化石燃料公司在氣候暖化上的角色，他呼籲12月即將在智利參加氣候會議的政治人物採取行動。他說，氣候危機的最大悲劇，就是全球 75億人必須付出地球環境惡化的代價，讓幾十家汙染企業持續大賺，「這是我們政治系統的道德淪喪，是我們讓此事發生。」

這項分析利用各公司自稱的石油、天然氣及煤炭產量，計算在製造過程中，從開採到最後使用，會有多少二氧化碳及沼氣散放至空氣中。分析發現，約90%的碳排是在使用那些燃料時製造出來，10%來自開採、精煉及運送。