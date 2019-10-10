Fed會議記錄 官員對政策前景仍嚴重分歧

2019-10-10 11:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電報導



美國聯準會（Fed）周三公布的會議記錄顯示，多數決策官員在9月會議支持降息，但對未來貨幣政策路徑的看法嚴重分歧。此外，官員認同，在短期貨幣市場出現動盪之後，Fed需要討論是否擴大資產負債表規模。

9月17日、18日會議上以七票贊成、三票反對的結果，將指標隔夜拆借利率目標區間下調0.25個百分點至1.75%-2%。會議紀錄顯示，多數與會委員認為，下調25個基點是合適之舉。

不過，對於貿易戰、全球成長放緩以及英國脫歐等風險對美國經濟的影響，官員們看法不一。

一些決策官員認為，Fed降息以防範風險是明智之舉，但有官員認為，當前的美國經濟前景，並不足以成為降息依據，因為關鍵的不確定性不太可能在近期內解決，且不會使經濟擴張脫軌，沒有必要進一步放寬政策。

會議紀錄還顯示，決策官員討論了近期美國短期融資市場的動盪。9月17日，規模達2.2兆美元的附買回利率飆升至10%，觸及2008年全球金融危機最嚴重時期以來的最高水準，主因市場對隔夜資金的需求超過供給。

為穩定市場，Fed持續進行回購操作，向金融系統注入額外的短期資金，並將在11月4日持續注資，以讓聯邦資金利率維持在當前的目標區間內。

一些投資人和前Fed官員呼籲推出長期解決方案，例如建立長期回購機制，或者擴大Fed的資產負債表規模。