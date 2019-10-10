美中貿易談判訊息矛盾 市場隨之震盪

2019-10-10 10:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電報導



美中貿易談判相關消息矛盾，美國總統川普稱「很有可能」達成協議，但北京方面降低對談判取得重大進展的預期；正反兩面消息，讓市場隨之震盪。

美中貿易談判進展相關訊息矛盾，川普稱很可能達成協議，中方則降低預期。 美聯社 分享 facebook

中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤等美中高階官員在華府磋商，試圖結束持續15個月的貿易戰。若無法取得重大進展，美國將從下周二起對2,500億美元中國輸美商品課徵30%的關稅，目前的稅率為25%。

談判展開後，相關報導相互衝突，投資人也隨即反應。美債期貨走勢震盪。

美國總統川普向記者表示，他認為美中很可能達成協議，「在我看來，中國比我更想達成協議」。

不過，中國政府官員表示，美國將中國企業和實體列入貿易黑名單令人意外和失望，北京方面降低了達成重大進展的預期。

南華早報引述消息人士報導稱，美國和中國周一和周二舉行的副手級貿易談判未取得進展，中國代表團計劃縮短行程，高階談判僅進行一天。

隨後，白宮官員稱南華早報的報導不實，彭博資訊也引述知情人士報導指出，劉鶴將會在華盛頓停留至周五，參加高層貿易會談。

中方官員表示，理論上北京希望結束貿易戰，但對短期內與華府成協議的規模或範疇並不樂觀，本周判可能會陷入僵局。該名官員指出，「這不是一項能夠輕易完成的任務。需要雙方進行大量的準備工作以及達成共識」，且兩國貿易或整體關係的改善需要更多的時間。

該名官員並指出，稍早前的磋商重點是為談判創造良好的氣氛，但美方將28家中國實體列入黑名單，產生負面影響。

美國商務部周一以少數民族人權問題為由，將視訊監控公司海康威視等28家中國機構和企業加入貿易黑名單。

美國政府本周預計將向中方提出新的要求，保護美國的智慧財產權，但雙方歧見仍深。