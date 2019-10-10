這國電價一口氣漲320% 雪上加霜已不足以形容人民之苦

2019-10-10 01:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



辛巴威9日將平均電價一口氣調漲320%，期望有助提高電力供給，緩解每日限電之苦。但這個南非國家正面臨十年來最嚴重的經濟危機，民眾每天有18小時無電可用，又面臨美元、藥物及燃料短缺的問題，更別提通膨率以三位數飆升，勾起民眾在2008年前總統穆加比執政後期遭遇惡性通膨的慘痛回憶。

路透報導，這是辛巴威三個月內二度調高電價，而上周也才大幅調高燃料和基本用品的價格。不過，薪資漲幅始終跟不上物價，民眾將經濟危機歸咎於總統姆南加瓦的政策。

辛巴威能源監管機構（ZERA）已核准辛巴威輸電及配電公司（ZETDC）提出的申請，意即同意將電價從38.61辛巴威幣提高至原來的四倍多，達到162.16辛巴威幣（約10.61美元）。

ZERA表示，鑒於國內通膨率飆升和貨幣重貶，有必要調高電費。辛巴威政府於6月發行新的辛巴威幣，但新貨幣在公開市場對美元的匯率迄今重貶58.61%，在交易活絡的黑市貶幅更大。