Fed重返QE？鮑爾暗示 「不排除再度降息」

聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾表示，Ｆｅｄ將增加購買短期公債，藉此避免貨幣市場上月資金短缺的情況重演。 （美聯社） 分享 facebook

聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾表示，Ｆｅｄ將增加購買短期公債，藉此避免貨幣市場上月資金短缺的情況重演，但強調這並非是重返危機時代實施的量化寬鬆（ＱＥ）。此外，鮑爾也暗示不排除再度降息。

鮑爾八日在丹佛向全美企業經濟協會演講時說：「我和我的同事很快將宣布逐步增加準備金供應的措施」，但未提及關於購債的多寡與時間點等施行細節。

美國貨幣市場在上月曾陷入混亂，因企業納稅與公債購買的結算等綜合因素暫時引發短期利率飆升。這也代表銀行用來管理需求偶然飆高時的準備金供應不足。對此，鮑爾表示將買入國庫券來補充準備金，但強調不應將此舉視為Ｆｅｄ十年前為應付危機而實施的ＱＥ政策。三個月期美國國庫券殖利率應聲下跌。

在演講後的問答中，鮑爾將當前情況跟一九九○年代Ｆｅｄ三度降息成功維持經濟成長的兩個例子做比較。

巴克萊美國首席經濟研究員蓋彭（Michael Gapen）解讀，鮑爾談話暗示Ｆｅｄ在接下來會議離降息又更接近一步，但並非篤定降息。富國銀行經濟學家豪斯（Sarah House)表示：「仍然大有可能最快在本月再降息。」

鮑爾在會中表示，Ｆｅｄ已採取的行動「正在為展望提供支持」，儘管經濟展望依然有利，但面臨主要來自貿易與英國脫歐等全球發展中事件的風險。不過鮑爾對經濟擴張依然維持在正軌表達信心，「這感覺是完全可維持的」。