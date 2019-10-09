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這個亞洲小國何以能擠下美國 成全球競爭力最高國家？

2019-10-09 21:03經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

根據世界經濟論壇（WEF）2019年全球競爭力評比，美國的競爭力不敵新加坡，將龍頭寶座拱手讓給這個亞洲蕞爾小國，落居第二。

WEF在報告中表示，地緣政治緊張和貿易緊張使不確定性與日俱增，可能加速全球經濟放緩。不過，今年以來表現較佳的國家持續受益於美中貿易宿怨，其中包括越南和今年的榜首新加坡。

新加坡今年得分84.8，在141個國家中居冠，且在基建項目奪下全球第一，此項目的評比內容包括道路品質和港口及機場的營運效率。

報告顯示，新加坡的名次上升也得歸功於穩定的金融體系及總體經濟，公共部門、勞動力、多元化、甚至是平均壽命等項目的得分也很高。WEF同時也提醒，星國如欲成為全球創新中心，須鼓勵新創產業發展，並進一步提升技術基礎。

至於美國為何退步，WEF指出，美國企業面臨的不確定性日增，且美國的貿易開放程度縮減，是美國競爭力下滑的兩大因素，但該國仍是「創新大國」，創造能力排行全球第二；企業活力位居世界第一。美國解決技術人力短缺的前展望不明，但目前仍能輕易招募到具備技術的工人。

WEF社經議題部門主管札希迪被問及美國總統川普的關稅衝擊時表示，沒有「確切數據」顯示美國對多個經濟夥伴加徵關稅帶來的衝擊，因為與整體貿易相比，受影響的產品有限，但強調對美國投資的氛圍持續消退。

此外，香港在本次競爭力評比位居第三，比去年一口氣進步四名，主因是健康產業及金融體系改善。但日經新聞指出，基於抗爭活動持續延燒，香港的展望黯淡無光。

新加坡擠下美國，受WEF評選為2019年全球最有競爭力國家。美聯社
新加坡擠下美國，受WEF評選為2019年全球最有競爭力國家。美聯社
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