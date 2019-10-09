港人想出走 為何寧來台灣也不先選美國？

2019-10-09 19:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 綜合外電



當香港今年夏天反送中抗爭愈演愈烈時，美國知名移民律師沃夫斯道夫（Bernard Wolfsdorf）曾預期將出現「新一波美國移民潮」，所以他到了中國大陸去見當地的移民顧問，卻被潑冷水說，不必有過高期待。

沃夫斯道夫說：「我所聽到的是，雖然是有很多人要離開香港，但美國並不是首選的目的地。「現在美國就是不被當成最想要的選項。」

當全球各地出現緊張時，美國向來被認為是安全和保障的避風港，尤其是世界各地的富人。美國更是中國大陸以外香港移民最多的國家，而最近的資料也顯示，有更多香港人打算出走。另根據官方數據，去年申請重要移民文件「良民證」的案件增加了54%。

然而，美國政客的反移民言論、接二連三受高度矚目的槍枝暴力事件，以及即將修訂的投資簽證計畫，都促使打算移民的香港人轉而考慮其他目的地，例如澳洲、加拿大、新加坡，以及台灣。

即使是在「反送中」抗議爆發前，美國的光環正在一點一滴流失中。據香港中文大學去年12月的調查，三分之一的香港人表示考慮離開香港，其中最受歡迎的移民地點是加拿大和澳洲，各有至少18%的受訪者列為首選，其次則是台灣的11%以及新加坡的5%，美國則只有2.9%。

香港胡康邦移民顧問公司創辦人胡康邦說，澳洲是其客戶的最愛，它的優點在於和香港的時差小，且氣候溫和。加拿大也很受歡迎，尤其是對已有親人移民到該國的客戶。

美國的EB-5投資簽證計畫是吸引港民移民美國的一大主因。根據這項計畫，舉凡有能力與意願對美國企業或其他能創造就業的計畫投資50萬美元者，就能取得居留資格，而且港人的申請和大陸民眾的申請採分開處理方式，代表港人申請的批准時間通常不會太久。

然而，這種簽證規定的投資金額即將飆漲，從今年11月21日起，EB-5計畫的最低投資金額將一口氣調高至90萬美元。

不僅如此，即使是現在已在排隊申請的人，也可能要花幾年時間才能拿到簽證。據美國公民及移民局表示，投資簽證的預估等候處理時間至少需28.5個月。

美國移民律師卡拉斯科（H. Ronald Klasko）表示，EB-5不是港人立即想出走香港的最佳管道。在他們到美國前，可能至少要等上三年。」