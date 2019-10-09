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最新調查：儘管經濟烏雲罩頂 全球消費者信心依舊強勁

2019-10-09 17:57經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

根據最新調查，即使全球經濟展望烏雲罩頂，但主要經濟體的消費者信心正處於歷史高點。

儘管全球許多主要經濟體的製造業生產下滑，服務業及貿易成長也正在趨緩，不過美國經濟研究聯合會（the Conference Board）和資料分析公司尼爾森（Nielsen）的最新調查顯示，仍有一些基礎撐住全球經濟展望。

經濟研究聯合會首席經濟學者范亞克表示，在強勁消費者信心與飽受貿易戰與製造業不景氣打擊的企業信心之間，存在前所未見的大差距，「只要（貿易緊張）不影響工作，消費者不會太在意」。

范亞克說，今年第3季的全球消費信心指數維持在107，與前一季持平，暗示未來六個月家庭支出的展望偏向正面。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）下周將舉行年度會議，預料IMF會大幅調降經濟展望。不過這兩大國際機構皆表示，全球經濟迄今尚未顯露深度衰退跡象，原因是家庭依然對工作及所得感到信心十足。

消費者對自身工作前景、個人財務及願意消費滿懷樂觀，意味大多數大型經濟體的家庭消費依然強勁，即便製造業及貿易停滯不前。

但數據也說，消費信心可能已經過了高峰期，愈來愈多國家的消費者信心正從維持一段時間的高點走下坡。另一項調查也顯示，在64個經濟體當中，有33個經濟體的消費信心下滑；消費信心增加的則有29國。

根據最新調查，全球經濟展望雖烏雲罩頂，但主要經濟體的消費者信心正達到歷史高點。美...
根據最新調查，全球經濟展望雖烏雲罩頂，但主要經濟體的消費者信心正達到歷史高點。美聯社
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