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歷久不衰！為何老影集仍有上億美元身價？

2019-10-09 15:25聯合報 編譯田思怡／即時報導

1998年秋天，網飛（Netflix）剛成立不久，只有30名員工和925部DVD可供出租；那時候的亞馬遜也才宣布要做賣書以外的生意，而國家廣播公司（NBC）熱播的情境喜劇《歡樂單身派對》（Seinfeld）已播完第九季，也是最後一季。

當時，《歡樂單身派對》歷久不衰，促使特納廣播公司（Turner Broadcasting）花一集逾100萬美元的天價，買下這部劇集在旗下TBS頻道的重播權。在宣布這筆交易時，當時的TBS總裁勃克（Bill Burke）說：「要緊的是要了解這部劇集受歡迎的程度，並明白電視公司無法繼續製作出這麼叫座的劇集。」

21年後，勃克的預言只對了一半，《歡樂單身派對》播完後，電視公司又製作了不少大受歡迎的情境喜劇，像是《宅男行不行》（The Big Bang Theory）、《我們的辦公室》（The Office）。但勃克也說對了，《歡樂單身派對》和NBC的另一部情境喜劇《六人行》（Friends）至今仍廣受歡迎，而且身價不凡。

上個月，網飛付了逾5億美元的權利金，買下《歡樂單身派對》180集的全球線上串流播出權。

近來，許多舊電視劇集以天價權利金售出，反映全球串流影片市場競爭白熱化。今年7月，華納媒體（WarnerMedia）打敗網飛，以4.25億美元買下《六人行》全部10季的播出權，預定明年春天在旗下即將成立的串流服務平台HBO Max上線。

為什麼這些串流公司願意投下巨資買這些舊劇集？媒體分析師葛林菲爾德（Rich Greenfield）表示：「在2019年仍然能夠引起共嗚、老少咸宜，並迎合全球觀眾口味的，只有少數幾部經典電視劇集。有幾部能擁有廣大觀眾是合理的，而且競標者空前多，結果就標出天價。」

網飛9月付了逾5億美元的權利金，買下《歡樂單身派對》180集的全球線上串流播出權...
網飛9月付了逾5億美元的權利金，買下《歡樂單身派對》180集的全球線上串流播出權。圖為《歡樂單身派對》宣傳照。
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NBC的情境喜劇《六人行》歷久不衰，至今仍廣受歡迎。路透
NBC的情境喜劇《六人行》歷久不衰，至今仍廣受歡迎。路透
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