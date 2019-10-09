十一長假出國熱點，第1名竟是這！一樣遭政治封殺，它卻用這招大賺觀光財

2019-10-09 15:24 商業周刊 楊少强／商業周刊



圖／商業周刊程思迪 分享 facebook

泰國、香港、台灣有何共同點？答案是：觀光業都因陸客減少而受害。今年中國「十一」長假，台、港不再成陸客出遊首選，泰國則因貨幣升值導致陸客減少。事實上日、韓過去也曾遭陸客抵制，他們救觀光的經驗，或許值得這三地省思。

過去十一長假，台、港皆是陸客前10大熱門出遊地，今年卻雙雙跌出10名外。至於泰國，陸客占該國整體遊客1/4，今年以來泰銖對人民幣升值逾兩位數，遊泰成本大增，泰國官方已將今年全年遊客數預估，由原先的逾4千萬下修為不到4千萬。

賣點太單一，泰港台陸客下滑

雖然泰、港、台的陸客人數下滑，包含經濟、政治等外在因素。但自身觀光競爭力不足亦難辭其咎。

以泰國來說，去年旅客人數逾3800萬，創歷史新高，但多數是衝著低價而來。《經濟學人》稱強勢泰銖 意味「去泰國玩，不像以前那麼便宜了。」

香港也是一樣。即便陸客占整體遊客近8成，但靠的仍是「購物天堂」這塊唯一招牌。據香港立法會秘書處文件的統計，陸客有86％曾在港購物，但造訪香港文化景點與綠野風光者，分別只有3％與7％。

至於台灣，陸客前幾年人數上升，與其說是台灣有獨特觀光資源，不如說是對岸人民的國族情懷。一位陸客在「背包客棧」曾寫下：「台灣，一片如此熟悉，但又非常陌生的沃土。」近來兩岸敵意升高，情懷賣不動，陸客人數自然節節下降。

因此，泰、港、台的陸客人數下降，雖說是經濟、政治等外在因素，說到底仍是自身競爭力不足。即便團體客較易受兩岸政治影響，台灣吸引自由行（個人旅遊）陸客數，去年底不到108萬人，比2015年開放時下滑近2成。

日本開大門，軍事禁地任你玩

事實上，日本也曾遭陸客政治抵制。2012年中、日因釣魚台交惡，至今問題未解，陸客赴日人數卻屢創新高，今年十一長假，日本更成為陸客出國熱門地點第1名。

日本觀光能挺過政治風暴，一個原因是優秀的基礎建設。因為這等於對外國人打開大門，待風暴平息，外國遊客就能隨時深入日本各處遊玩。

日本作家中島惠在其著作中表示，她的一個中國朋友在九州旅遊時，看到車窗外綠油油的田園風景，非常感動。「日本人為什麼能鋪出這麼筆直又漂亮的田間小道？這次旅行，我印象最深刻的是那一片田。」

此外，日本觀光資源也比以前更開放。例如，日本軍方過去在東京灣建的「第二海堡」，過去是軍事禁地，今年起開放團客旅遊。過去水壩不准外人進入，今年7月岩手縣的水壩湖「錦秋湖」，開放遊客可在湖上觀壩。北海道的一處水壩也開放遊客近距離觀賞泄洪。《世界經濟論壇》評估日本觀光競爭力的優勢之一，就是「日本對來自海外的遊客和商務旅客更加開放。」

2019觀光競爭力排名》日韓大躍進，台灣倒退嚕 日本 2019年：第4名 2007年：第25名 韓國 2019年：第16名 2007年：第42名 台灣 2019年：第37名 2007年：第30名 資料來源：世界經濟論壇

韓國賣韓流，6成老外都捧場

另一個例子是韓國。受美國布署薩德導彈影響，陸客赴韓人數大減。韓國挖空心思救觀光，手段則是從「韓流」下手。

「像韓流明星一樣在錄音室唱歌。」這是首爾一家錄音工作室King Studio的英文廣告，這家公司本為頂級韓星錄歌，如今也開放粉絲體驗。韓國《中央日報》報導，這個商品「6成客戶是外國人」，因為市場反應太好，原本只有售價1小時12萬韓元（約合新台幣3千元）起跳的基本服務，已升級到可讓遊客錄製MV，收費近300萬韓元（約合新台幣8萬元）。

另外韓國因為南、北分裂，也被業者拿來當觀光賣點。例如「DMZ間諜旅遊」。1968年，數十名北韓間諜襲擊南韓總統府青瓦台。如今韓國旅遊業者讓遊客重新體驗這段過程，從邊界一路到交戰區、總統府，過程中有專業的英文導遊，解說軍事情報及歷史知識。該公司對《中央日報》表示，「我們的客戶有6成是美國人。」

雖然曾遭陸客抵制，但日、韓不斷挖空心思求新求變，觀光競爭力也不斷上升。2007年，台灣和日本觀光競爭力排名差距不大，更遠勝韓國；到2019年，日、韓已大躍進，台灣被遠甩在後頭。

這或許值得台灣省思。兩岸關係不佳，國內觀光業慘淡無光。但證諸日、韓先例，雖然對岸政治封殺，但也未必就是世界末日。

事實上，台灣觀光在外人眼裡仍有一定潛力。高雄餐旅大學教授劉喜臨曾舉例：有台灣業者專門接待日本人遊台，5天4夜收費達17萬日圓，不少日人趨之若騖。因為他們不必趕路、買東西，可以自由自在的在故宮逛4個小時，在巷弄間漫步，體驗真正的台灣生活。

市場永遠有需求，關鍵只在於業者能不能找到並滿足它們。「禍兮福所倚」，假如因為陸客銳減，讓台灣觀光業求新求變，最後像日、韓那樣找到一條新活路，這也未嘗不是一個轉機。

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