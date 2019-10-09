藥物致男性大乳房 嬌生判賠80億美元

2019-10-09 13:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合8日電



馬里蘭州一名男子聲稱年幼因服用嬌生公司(Johnson & Johnson)生產的抗精神病藥Risperdal而導致乳房增大，但公司對藥物的這一副作用卻未註明，因此控告嬌生公司；費城一個陪審團8日裁決，嬌生公司需賠償這名男子80億元。

 費城法院裁定，嬌生公司被指隱瞞治療精神疾病藥物Risperdal的副作用，需賠償80億元。 (美聯社) 分享 facebook

嬌生公司的Risperdal藥因可增大乳房的細胞組織，而促使男童的乳房不正常發育，該公司也因此面臨1萬3000多宗訴訟案，指公司明知藥物有嚴重的副作用，卻沒向醫生說明；這項裁決的數額也是至今和Risperdal相關訴訟中賠償金額最大的。

Risperdal是治療精神分裂症、雙性紊亂和與自閉症有關的易怒情緒，在藥物專利2008年失效前，曾是嬌生公司的暢銷藥之一。

馬里蘭州的提控男子表示，他在2003至2008年服用Risperdal，結果導致乳房增大。費城的陪審團2015年裁決賠償175萬元，後被法官降至68萬元，法官還禁止陪審團提出的懲罰性賠償。但上訴法院推翻了禁止懲罰性賠償的裁決，為馬州男子獲得懲罰性賠償廓清道路。

嬌生公司聲明說，陪審團裁決的懲罰性賠償太過龐大且沒有根據，與法官最初裁決的68萬元相差太大，公司相信陪審團的裁決會被推翻。

嬌生表示，Risperdal藥的處方說明準確標明了副作用，但因法院沒有採用關鍵的證據，而使公司不能做出有力的辯護。

馬州男子的律師表示，陪審團的裁決是正告嬌生公司，沒有說明副作用是故意的，性質惡劣。

嬌生公司還面臨其他高額法律官司，包括奧克拉荷馬州的法官今年8月裁決，要求公司為奧州的類鴉片危機賠償5億7200萬元。嬌生公司去年還被聖路易市要求為22名婦女及其家人賠償46億9000萬元損失，她們稱罹患的卵巢癌與使用公司的嬰兒爽身粉有關。

但嬌生公司拒絕奧州的裁決和聖路易市的指控，並尋求上訴；該公司上周同意與提控的俄亥俄州兩個郡達成2040萬元和解，以協助解決當地的類鴉片危機，儘管公司不承認危機是他們的責任。