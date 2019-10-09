西南航空機師協會告波音 未告知Max飛機安全隱患

2019-10-09 13:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合8日電



西南航空機師工會7日提告波音，稱波音急於讓有安全疏失的737 Max飛機服役，但接連發生兩起致命事故使該機型遭到停飛，因而造成西南航空機師財務損失。

西南航空機師協會7日提告波音公司，並稱遭停飛的737 Max客機不安全。 (美聯社) 分享 facebook

西南航空機師協會(SAPA)向德州達拉斯地方法院提出起訴書指出，波音誤導機師與航空公司，未告知他們新飛行控制系統「機動特性增強系統」(MCAS)，而該系統正是兩起事故中遭調查的核心問題。

該起訴恐使波音更難獲取大眾對飛機的信任。波音發言人比克斯在聲明中說：「我們相信該起訴書毫無意義，必定會提出強力抗辯。我們會繼續與西南航空與其機師合作，努力使Max型飛機安全回歸服役。」

西南航空擁有最多Max型客機，西南航空機師協會表示，自3月該款飛機遭停飛，西南航空已減少逾3萬個航班。

西南航空機師協會主席威克斯受訪時表示，他們向波音要求逾1億元，以賠償給因航班取消而造成機師的收入損失，他們在協商失敗後提告；另一個爭議點是該工會接受司法部傳審的費用。

威克斯表示，他認為波音未來可以使該款飛機安全無虞，機師也會願意恢復駕駛該款飛機。

不過該份起訴書中使用嚴厲字詞譴責波音，波音說2017年開始服役的Max客機更省油，但其實這只是1960年代首飛737客機的稍為改良版；起訴書中指出：「波音陳述證實有誤。」

波音預期今年Max系列可再度飛行，但威克斯認為要等到明年2月或3月。