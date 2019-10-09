通用罷工持續 每日經損9000萬

2019-10-09 13:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合8日電



通用汽車(GM)的聯合汽車工會(UAW)罷工7日進入第四周，暫時不見罷工結束盡頭；隨著罷工時續拉長，汽車業者、員工和供應商都受到影響，且已超過通用可以彌補損失的臨界點；對通用而言，每天罷工的損失可能高達9000萬元、16萬5000輛汽車和卡車。

安德森經濟集團(AEG)表示，通用自上月16日罷工起已損失6億6000萬元，每況愈下。AEG總裁安德森說：「損失一開始每天不到1000萬元，但我們現在預估，隨著罷工進入第四周，日損失可能高達9000萬元。」

通用的損失飆漲，與罷工前生產且可銷售的汽車與卡車庫存用罄息息相關。

昂貴的車廠與設備也受到波及，持續傷害通用的財務，尤其是位於墨西哥、加拿大，以及美國地區的非UAW車廠因UAW成員罷工而被迫停工。

通用勞資談判上月16日破裂，4萬9000名UAW會員罷工，磋商於本月9日邁入第24天。

UAW主要談判員表示，管理階層拒絕公會的最新合約提議後，談判情況「變得更糟」；匿名人士透露，勞資癥結在於退休金、更快調漲2007年後受雇員工的薪資，以及美國工廠生產等。

如果通用勞資雙方未能在本周末前達成協議，通用的損失可能高達10億元。

通用無法在罷工結束後立刻彌補虧損，讓通用更難挹注昂貴研究，以及設計和打造新款電動或自駕車的努力；該公司高層表示，這是攸關通用未來的關鍵。

信評機購穆迪(Moody`s)已警告，一旦罷工拖到兩周，就對通用的財務造成實質衝擊。