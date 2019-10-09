2019年全球競爭力排名 關稅是美國退步原因之一

2019-10-09 11:11 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



世界經濟論壇（WEF）9日公布2019年全球競爭力報告，新加坡擠下去年冠軍美國，成為世界最具競爭力的國家。

美國CNBC報導，WEF今年根據12類共103項關鍵指標評比141個經濟體，指標包括通貨膨脹、數位技能和貿易關稅等。

全球競爭力排名中，前十名分別為新加坡、美國、香港、荷蘭、瑞士、日本、德國、瑞典、英國和丹麥。

美國雖仍是創新的動力來源，排名卻跌至第二名。美國在幾個類別中獲得全球最高分，包括容易找到技術人才和創業投資資金，且在商業活力這個大項中，美國排名也高於其他國家。但隨著貿易關稅提高、預期壽命下降及美國數位技能偏低，都對美國整體排名造成影響。

WEF指出，美國預期壽命現在低於中國大陸，在持續的鴉片類藥物危機中，美國預期壽命僅排全球第39名。

新加坡今年被譽為世界最具競爭力的國家，在公部門、勞動力、多樣性和基礎設施方面都獲得極高評價。預期壽命方面，新加坡名列第一，新生兒有望活到74歲。相較之下，美國預期壽命為66歲，中國為68歲。

香港、荷蘭和瑞士這次也擠進前五名，儘管香港面臨嚴重政治動盪，香港排名上升四名。整體而言，亞太地區被評為世界最具競爭力的地區，其次是歐洲和北美地區。

報告指出，全球大部分經濟體處於生產力成長緩慢或持平的周期中，並警告不斷變化的地緣政治情況以及不斷加劇的貿易緊張局勢，都會增加全球經濟的不確定性，導致經濟放緩問題惡化。