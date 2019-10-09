銅價下跌、金價上漲 國際油價跌至兩個月低點

2019-10-09 08:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／彭博9日電



銅價創下一周多以來最大跌幅，因美中貿易摩擦加劇，對全球兩個最大經濟體之間解決貿易戰投下變數；黃金價格攀升，因美國生產者價格跌幅創四年來最大，提升市場對聯準會（Fed）可能繼續降息的預期心理；油價周二收在接近兩個月低點，受到美中貿易爭端化解的可能性下降的影響。

中國表示將針對美國把28家實體列入黑名單之舉「採取一切必要措施」，提振避險買盤 。中新社 分享 facebook

●銅價下跌

倫敦金屬交易所三個月交割期銅跌0.8%，至每噸5,675.50美元，周一曾上漲1.4%。

LME鎳跌0.9%，至每噸17,570美元；鉛也下滑，而鋁、錫和鋅上漲。

知情人士稱，川普政府正在討論限制資本流入中國的可能性，特別是重點討論美國政府退休基金對中國的投資；此外中國商務部表示，將針對美國把28家實體列入黑名單之舉「採取一切必要措施」，也打壓市場信心。

●金價上漲

紐約時間下午2:13，現貨金價上漲0.4%至每英兩1,499.78美元。

在連續兩個交易日下跌之後，Comex 12月交割黃金期貨收盤時近持平，報每英兩1,503.90美元。

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示，「最新的生產者物價指數所衡量的通膨情況的確很糟，凸顯了美國放鬆貨幣政策的必要性」。中國表示將針對美國把28家實體列入黑名單之舉「採取一切必要措施」，也提振避險買盤。

●油價跌至兩個月低點

周二紐約市場原油期貨收盤變動不大。紐約商業交易所11月交割的西德州中級原油（WTI）期貨跌了12美分，收於每桶52.63美元，是10月3日以來的最低收盤價。 ICE歐洲期貨交易所12月布倫特原油結算價下跌11美分，至58.24美元，比同月WTI原油溢價5.62美元。