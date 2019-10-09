美中貿易談判又生疑慮 台積電聯電ADR隨費半下挫

2019-10-09 08:14 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／彭博9日電



台積電、聯電ADR周二隨費城半導體指數下挫，但相對抗跌。

台積電ADR跌0.2%，高出台北股價的溢價減為2.8%。

貿易戰疑慮引發美國晶片股周二大跌，費城半導體指數重挫3.1%。費半成分股中，美光下跌3.5%，高通挫跌4.6%、輝達下跌3.9%。

美股周二重挫，儘管聯準會（Fed）主席鮑爾稱對降息持開放態度支撐股市，但美中高階貿易談判前夕，美國有意對中國官員實施簽證限制的消息，令股市跌幅加深。

道瓊工業指數下跌313.98點或1.19%，至26,164.04點；標普500指數下跌45.73點或1.56%，至2,893.06點；那斯達克指數下跌132.52點或1.67%，報7,823.78點。

台灣加權股價指數昨天漲80.25點，收11,017.31點。台積電大漲3.1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 72.75 +1.50 74.00 -1.69

中華電 CHT 111.90 +0.22 112.50 -0.53

台積電 TSM 294.43 -0.19 286.50 2.77

聯電 UMC 12.86 -1.42 13.35 -3.69

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價