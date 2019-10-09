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道瓊重挫314點！美中貿易緊張局勢升高 費半跌3.1％

2019-10-09 07:22經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電報導

美股周二重挫，儘管聯準會（Fed）主席鮑爾稱對降息持開放態度支撐股市，但美中高階貿易談判前夕，美國有意對中國官員實施簽證限制的消息，令股市跌幅加深。

Fed主席鮑爾 歐新社
Fed主席鮑爾 歐新社
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道瓊工業指數下跌313.98點或1.19%，至26,164.04點；標普500指數下跌45.73點或1.56%，至2,893.06點；那斯達克指數下跌132.52點或1.67%，報7,823.78點。

貿易疑慮引發晶片股大跌，費城半導體指數下跌3.1%。費半成分股中，美光下跌3.45%，高通挫跌4.57%、輝達下跌3.85%。

美股開盤走低，鮑爾講話後跌幅收斂，但美國國務院在本周美中高階貿易談判前夕宣布對一些中國黨政官員實施簽證限制後，讓投資人對談判前景的疑慮加深。此前，美國政府將更多中國企業列入貿易黑名單，包括一些人工智慧新創公司。

SunTrust Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner表示：「美中談判開始前的負面消息讓美股下滑。鮑爾沒有改變措辭，但有更多跡象顯示貿易局勢惡化，市場出現賣壓很合理。」

彭博資訊周二報導，川普政府正在推進有關限制美國資本流入中國的討論，尤其是美國政府退休年金的投資。另外，香港媒體報導，中國已降低對本周貿易磋商進展的期望，將把中國代表團的停留時間縮短一晚。

D Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示：「中國仍然是最重要的議題。即使本周進行談判，似乎也很難相信美中會達成協議。」

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