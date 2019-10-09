中美貿易談判樂觀情緒不再 美股大幅下跌

2019-10-09 05:00 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



投資人對即將到來的中美貿易談判的樂觀情緒減弱，股市大幅下跌。（美聯社） 分享 facebook

由於投資人對即將到來的中美貿易談判的樂觀情緒減弱，美國股市大幅下跌。

道瓊工業平均指數下跌313.98點或1.19%收2萬6164.04點；史坦普500指數下跌45.73點或1.56%收2893.06點；那斯達克綜合指數下跌132.52點或1.67%收7823.78點。

美國7日擴大了貿易黑名單，將部分中國頂尖人工智慧公司涵括在內，懲罰北京對主要穆斯林族裔的待遇。中國外交部表示，在黑名單擴大後，將「隨時」進行報復。國務院的聲明也給股造成壓力，宣稱美國將對與穆斯林虐待有關的中國官員實施簽證禁令。

聯準會(Fed)主席鮑爾表示，Fed將「很快」擴大其資產負債表，股指略獲一些支撐。他指出，該措施將是對債市近幾周來面臨短期融資問題的回應。

可以肯定的是，這不是量化寬鬆(QE)。相反地，鮑爾指的是資產負債表逐漸增加。

銀行股領跌大盤。花旗集團、美國商銀和摩根大通(J.P. Morgan Chase)分別下跌超過2.2%。在開拓重工(Caterpillar)和迪爾(Deere)的下跌帶動下，史指工業類股下跌1.6%。

諸如臉書、亞馬遜和Alphabet之類的大型科技股也下跌。VanEck Vectors Semiconductor ETF下跌2.62%，導致半導體股票大幅下跌。輝達、安森美半導體和高通是該ETF中跌幅最大的股票。

FBB Capital Partners研究總監貝利(Mike Bailey)表示：「我們一直在為股市預設一個不具吸引力的風險回報環境，而今天它真的出現了。」他指出，市場已經脫離了數周來的貿易新聞真空狀態，現在開始收到「壞消息」。

他說：「中國的壓力正在從單一問題轉向多重壓力。」他指出，企業還在搞清楚貿易將對它們產生多大的影響之際，但現在必須應對經濟成長放緩的擔憂。

《南華早報》報導，中國在與美國進行貿易談判之前調低預期。報導指出，率領中國貿易代表團的團長中國國務院副總理劉鶴將沒有「特使」的頭銜，這表明他沒有收到習近平主席的任何具體指示。美中貿易談判定於10日開始。

但是，人們對中國的貿易意圖有些困惑。中國國營《環球時報》表示，中國「真誠」期待與美國達成貿易協議。

《彭博》報導說，白宮正試圖將中國股票排除在政府退休基金之外。阿里巴巴和京東在美國上市的股票均下跌超過3.8%。

白宮計畫對價值2500億元中國商品加徵關稅於10月15日由25%提高到30%。川普總統表示，如果雙邊貿易談判沒有取得進展，關稅將生效。

The Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)說：「中美貿易談判是本周的明顯亮點。」「明確的市場預期是，某種貿易休戰導致不再加徵新的關稅。如果這種情況沒有發生，那麼股市就有失望的風險。」

數據方面，受商品和服務成本下降拖累，9月美國生產者物價指數(PPI)創8個月來最大跌幅。生產者物價是通貨膨脹的指標，而下降可以使Fed有更多放寬貨幣政策的空間。