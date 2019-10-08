台灣、印度9月吸引外資流入 其他亞洲市場遭冷落

2019-10-08 21:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



路透報導，台灣市場上月獲得約29億美元的外國投資。圖／高雄市都發局提供 分享 facebook

美中貿易戰及經濟成長放緩疑慮不散，亞洲市場大多受影響，只能眼睜睜看著資金流出，但台灣及印度股市拜當地利多因素拉抬，上個月吸引大批外資流入。

路透報導，台灣市場上月獲得約29億美元的外國投資，主要是因為外資看好台商鮭魚返鄉，將廠房從大陸遷回台灣的數量增加，有助於出口，帶動整體經濟擴張。

印度則受惠於政府宣布調降企業稅，以拉抬製造業及私人投資，因此上月印度股市吸引了約11億美元的外資流入。

不過其他亞洲市場就沒這麼幸運，外國資金紛紛撤出，因為擔心全球貿易放緩及美中貿易戰延長。南韓、印尼、泰國市場分別流出8.74億美元、5.19億美元，及3.79億美元。菲律賓及越南股市9月也受資金外流的拖累。

投資人的焦點轉向本月10-11日舉行的下一輪美中貿易磋商，看雙方能否終結傷痕累累、又引發衰退擔憂的貿易戰。

摩根大通7日發布報告指出，一邊傳出中國大陸新購美國農產品，另一邊又傳出美國將限制資金流向中國，消息多空並陳、貿易談判不確定性高漲。

彭博資訊8日報導，美國當局考慮限制政府退休基金投資陸股，上月底路透則報導，川普政府考慮將陸企由美國證交所下市。金融服務公司IG市場策略分析師潘婧怡預期，貿易談判若缺乏正面消息，投資人視為將帶來更多關稅，亞洲股市將進一步遭遇亂流。

華府已延遲原定於10月1日加徵的關稅，以在貿易談判前示好，但也不過多延了15天，而且12月15日還有另一批產品要加稅。潘婧怡說：「從估值觀點出發，亞洲市場應該還有上漲空間。話雖如此，但本月市場充斥風險，直到月底情勢更明朗前，外國投資人可能都會待在場邊」。