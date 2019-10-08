日消費稅調漲改變民眾支付習慣？ 原來是這個小確幸政策

2019-10-08 21:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 綜合外電



消費稅在本月生效後，日本無現金支付的比率大增。圖為樂天推出的掃碼支付「樂天支付」（R Pay）。路透 分享 facebook

日本消費稅率本月開始調高，日本消費者使用行動支付與電子錢包的比率也隨之升高，原來是政府祭出的優惠措施奏效，讓向來以現金支付為主的日本社會，朝無現金支付跨了一大步。

日經新聞報導，為了減緩消費稅率自本月1日起由8%調漲至10%的衝擊，當局同日針對小型零售商推出為期九個月的點數回饋計畫。凡是透過信用卡等無現金支付管道結帳，消費者可以獲得2%或5%的點數回饋。

這項回饋計畫可能成為讓日本邁向無現金社會的轉捩點。根據日本支付協會（PJA）的統計，日本在2016年的無現金支付比率僅20%，遠不及南韓和中國的96.4%與65.8%。日本當局希望能在2025年以前將此比率提高至40%。

點數回饋計畫一上路立即席捲日本超商，消費者可以在四大連鎖超商立即享有2%現金折抵。全家表示，月初至6日非現金交易年比勁增60%；羅森便利店（Lawson）本月前四日透過手機掃碼付款的交易筆數也較上個月躍增50%。一名日本民眾說：「雖然每次折抵的金額少，但積少成多。」

為了能集點，9月申辦東日本旅客鐵道有限公司（JR東日本）Suica卡的民眾達48萬，整整比8月高出14倍。目前這款可以用於乘車與購物的預付電子卡約擁有1,100萬名用戶；樂天Edy預付卡在1日首次使用的用戶數也較前三個月平均高出五倍。

日本民眾也爭相開戶以開通行動支付，LINE Pay 1日的申請數較一個月前飆增180%；二手拍賣平台Mercari的行動支付Merpay 9月申請數較上季增加一倍至400萬人；軟銀行動支付PayPay在1日以前的兩個月內新增500萬人，總用戶數上看1,500萬名。