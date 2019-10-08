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諾貝爾物理學獎得主揭曉！ 三學者共獲殊榮

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00聯合報 編譯李京倫／報導

諾貝爾物理獎8日揭曉，總獎金900萬瑞典克朗（約台幣2800萬元），其中一半頒給加拿大-美國物理學家和理論宇宙學家皮伯斯（James Peebles），表彰他在「物理宇宙學的理論發現」，另一半頒給瑞士天文學家梅爾（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz），表彰他們「發現一顆繞著太陽型恆星運轉的系外行星」。

諾貝爾物理獎由三人共得。圖╱諾貝爾獎官網
諾貝爾物理獎由三人共得。圖╱諾貝爾獎官網
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