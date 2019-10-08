莫迪最怕的是它！大數據也難救的印度「洋蔥之亂」

2019-10-08 15:53 商業周刊 邱碧玲／商業周刊



印度總理莫迪 歐新社 分享 facebook

9月29日，印度政府管制邊境：一顆洋蔥都不准出口，以平抑翻漲近兩倍的零售價。隔兩天，零售價有效下跌約3成。《紐約時報》說，這道禁令背後有洋蔥！

《紐約時報》追蹤，幾個月來，洋蔥每公斤零售價從25盧比（約合新台幣11元）漲到70盧比，管制後跌回50盧比。最主要是老天爺不賞臉：先是乾旱影響收成，隨後又逢雨季中斷供貨，導致價格狂飆。

洋蔥對印度的影響力有多大？一句話秒懂：要是洋蔥價格上去了，政府就可以下來了。這是《紐約時報》總結2010年洋蔥危機的評語，當時洋蔥價格一週翻逾一倍，政府只得臨時禁止出口，以免被街頭抗議和暴動拆台。

可以這麼說，洋蔥之於印度，猶如豬肉之於中國、香蕉之於台灣一樣，不只是物價指標，更是經濟、政治晴雨表。也因此，《紐約時報》解讀，總理莫迪（Narendra Modi）2014年上任至今經濟越搞越糟，汽車廠、烘焙業和內衣業已見多年來最差景況，若任由洋蔥價格衝天，再輪番猛攻宿敵巴基斯坦挽救民心，恐怕也無濟於事。

零售價每兩年飆升一次，「氣候」是滋事主因

事實上，《印度斯坦時報》（Hindustan Times）引述市場觀察家說法，印度雖為全球最大洋蔥出口國，對其量價調控仍難掌握，價格盤旋上升已是慣見模式：零售價每兩年就會飆升一次，而且通常就在這個時候；之後政府出手干預，價格暴跌也是照劇本走。

但為何價格劇烈波動總是發生在8月至9月？答案是收穫週期和天氣「不合」。

今年印度雨下太多影響收成，且不論是業者調配冷藏倉庫中的存貨、政府釋出最多5萬5千公噸聯邦儲量，這次都宣告失靈，最主要還是礙於比往年多了5％的雨量沖壞道路，物流受阻，拖累發貨。

《印度斯坦時報》指出，現階段政府沒有急救包可用，只有建立更多冷藏儲存設施、獎勵洋蔥加工技術，好讓消費者在缺貨時期願意採用洋蔥糊、乾燥品取代；但更重要的是，掌握生產與天氣大數據，全面彙總供需以利判斷。

不過，上述建議帶出一道問題：大數據應用在農業科技已非新鮮事，為何至今仍每一、兩年就會發生一次洋蔥之亂？或許可借鏡美國財經媒體《華爾街日報》走訪農家歸納的結論：大數據讓他們大失所望。

農業科技（Agritech）的神話是這麼傳唱的：數據商協助農民盡可能蒐集關於土壤、天氣和徑流等詳細數據資料，然後他們就可加以編碼，進而了解自家土地的特性與優勢，並挑選出特定類型的種子和肥料，最適量產出最適合的農作物。

這道邏輯其實有一個大盲點：農民怎樣能在沒有相關知識的前提下，「消化並善用」數據資料？印第安納州農場主人奧特（Aaron Ault）就說，他拿1,200公頃種植玉米和大豆的農地讓普渡大學（Purdue University）整合研究大數據，但「每個人都還在試圖搞清楚數據有何價值。」

其間的困難之處在於，農民除了被無人機、衛星和地面傳感器發送的大數據淹沒，多半也缺乏整合軟體數據與耕作設備的專業背景，更別提解讀數據的能力。

例如，大數據有能力建議，某一塊土地最適合種玉米，並算出最大產量。地主照辦了，或許也豐收了，但這種結果對他們來說並不完全是好事，因為價格往往會跌至地主負擔不起下一輪投資。地主更需要的深刻洞見其實是，有何經驗可供來年農作規畫？這一點大數據遠遠還辦不到。

農技創投Finistere Ventures合夥人庫庫泰（Arama Kukutai）坦承，原本投資垂直農場初創商豐足（Plenty），在塔樓裡種植綠葉蔬菜、草莓等水果，採用大數據等技術控制照明、溫度與灌溉作業，寄望產量號稱高出350倍的大躍進推動革命。但實驗結果顯示，成本墊高、虧損加劇，已轉向投資機械手臂應用商。

這道例子意味著，農技投資圈的風氣也在轉向：不再押注提供數據資料的公司，改投提供工具、服務的科技初創商。例如機器人農場設備、生物技術和植物基因編輯，結果可能加速數據驅動的初創商破產潮，好比氣象數據商FarmLink LLC。

說到底，農業本來就是看天吃飯的行業，近幾年來全球環境變遷更讓挑戰老天爺成了不可能的任務，正如去年紀錄片《與颱風鬥智》追蹤日本、美國氣象科技發展，片中琉球大學助理教授伊藤康介坦承，預報誤差其實還逐年增大，「現有的預報系統跟不上氣候暖化的速度。」

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