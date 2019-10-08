莫雷一張圖 害慘NBA在大陸經營數十年的數十億美元商機

2019-10-08 09:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



休斯頓火箭隊總經理莫雷（圖）在推特上發表支持香港示威者的圖，雖然很快刪文道歉，但重創美國職籃在中國的商機。美聯社 分享 facebook

美國職籃（NBA）在中國大陸銳意經營幾十年，在這個全球第二大經濟體創造出數十億美元的商機，如今因為一則上傳後又很快刪除的推文，所有付出的時間和金錢陷入到頭來一場空的危境。

休斯頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）4日在推特上貼出「爭自由、挺香港」的圖片，引發中國政府支持者的強烈反彈，給這支曾引進大陸球星姚明、在大陸一直備受歡迎的NBA球隊蒙上陰影。

彭博資訊報導，中國運動服飾製造商李寧、上海浦東發展銀行信用卡中心，已經中止與休斯頓火箭隊的合作，央視和騰訊表示，會停止轉播火箭隊的比賽。周一，在京東和阿里巴巴的電商平台上搜索火箭隊商品，已經找不到任何結果。

但來自莫雷、火箭隊老闆和NBA的火速澄清，也惹得關注言論自由的美國政壇人士和NBA粉絲不滿 ，其中包括共和黨籍德州參議員克魯茲、前德州聖安東尼奧市長卡斯楚，以及正爭取民主黨總統候選人提名的歐洛克。

根據NBA，中國去年有8億人通過電視、數位媒體或智慧手機，收看NBA節目，這幾乎是美國總人口的2.5倍。廣大收視人口帶來贊助商及品牌商品的巨額銷售，但兩者如今因莫雷事件岌岌可危。

體育顧問甘尼斯說：「他們有可能失去在中國的生意。我不認為會這樣，因為NBA建立很好的商譽，但他們將不得不動用這些蓄積的力量。」

路透報導，出生於台灣的布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴共同創辦人蔡崇信在個人臉書貼文表示，莫雷造成的傷害「將要花很久的時間才能修復」。他解釋，「支持中國境內的獨立運動是雷區，不僅是對中國政府，對中國人也一樣。西方媒體和批判中國的人經常誤會或忽視的事是，談到中國主權和領土完整，中國14億人團結一致。此事不容妥協」。

NBA自1980年代後期開始經營中國市場，它是第一個進入中國的美國體育聯盟，當時同意分享部分廣告收入換取央視轉播比賽。在中國市場的擴張是前NBA總裁史騰的大焦點。NBA的代表稍早透露，自2008年以來，NBA在中國的業務每年都以兩位數的速度成長。