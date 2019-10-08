美日在川普見證下簽局部協議 美農民享等同TPP待遇

2019-10-08 09:24 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



美中周一正式簽署局部的貿易協議，美國農產品得以擴大進入日本市場，日本也暫獲美國總統川普擔保，暫時不會對日本製汽車加徵關稅。

川普在白宮主持在貿易協定最終文本簽署儀式。美國貿易代表賴海哲在儀式上說，兩國這項涵蓋農業和數位貿易的協議規模達550億美元，川普說，此協議「是我們農牧業者的轉機」。

協議文本顯示，日方將向價值逾20億美元的美國豬肉和牛肉分階段降低進口關稅，讓美國取得目前日本給予11個跨太平洋夥伴關係協定(TPP)國家相同的待遇。

逾兩年半前，川普下令美國退出TPP，此舉使得美國農戶和食品生產商在日本市場與澳洲、紐西蘭和加拿大等國產品競爭時居於劣勢。

美國貿易代表署指出，根據協議，日本將立即取消對約13億美元美國食品和農產品徵收的進口關稅，包括扁桃仁、藍莓、蔓越莓、核桃、甜玉米、乳糖、牛奶蛋白、高粱、食品添加劑、西藍花和西梅。

此外，另有價值30億美元的產品將從分階段關稅取消中獲益，與TPP規定的條件一致。這部分產品包括加工豬肉、牛雜、凍禽、酒類、冷凍土豆、柑橘、新鮮櫻桃、奶酪和乳清、乙醇、蛋品和番茄醬。