銅價反彈 金價下跌 油價創兩周最大漲幅後繼無力

2019-10-08 08:38 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／彭博8日電



銅價周一出現6個交易日以來首見漲勢，因為亞洲銅庫存下降，可見最大銅消費國中國雖在長達一周的假期中，市場需求依然強韌；黃金價格下跌，全球經濟成長降溫的跡象和地緣政治緊張局勢不足以維持避險需求。由於有關經濟成長、能源需求和地緣政治穩定的訊號交錯，油價周一創出兩周多最大上漲之後又回吐全部漲幅。

●銅價反彈

倫敦時間下午5:56，LME銅價上漲1.4%，收於每噸5,722美元，上周價格下跌2.2%。紐約商品交易所12月交貨的期銅上漲0.6%至每磅2.577美元。

LME鎳下跌0.4%至每噸17,725美元，一度上漲0.2%，上周價格上漲3.4%。

BMO Capital Markets的金屬衍生品交易負責人Tai Wong表示，隨著周二中國市場重新開放，需求可能會增加，將會加速供應的下降。

●黃金下跌

周一紐約時間13:30，Comex 12月交割黃金期貨下跌0.6%，結算價報每英兩1,504.40美元。

美元走強，以及黃金期貨今年以來上漲17%，缺乏促使更多投資者進場的吸引力。另外，礦企表現謹慎，許多公司強調在實施成本約束而非擴張；周五報告顯示，避險基金減持黃金多頭部位的幅度為5月以來最大。

●油價回落

紐約商業交易所11月交割的西德州中級原油（WTI）下跌6美分，收於每桶52.75美元，盤中一度攀升每桶1.25美元。 倫敦ICE歐洲期貨交易所12月交割的布蘭特原油期貨收盤下跌2美分，至58.35美元，比同月WTI溢價5.64美元。

在全球兩大經濟體之間備受期待的貿易談判幾天之後即將舉行之際，中國官員暗示不願解決美國總統川普的關切的一些主要問題。另外， 川普威脅說，如果土耳其在鄰國敘利亞採取「超限度」的行動，則將「摧毀和消滅」土耳其經濟，不過他沒有具體指明什麼是「超限度」行動。