手機需求走強 三星電子上季營收和營業淨利優於預期

2019-10-08 08:19 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／彭博8日電



三星電子公布上季獲利優於預期，反映智慧手機需求走強，抵銷記憶晶片價格下跌的頹勢。

三星電子公布初估財報，9月止三個月營業淨利減為7.7兆韓元（64億美元），彭博調查分析師意見原估中值為6.97兆韓元。

里昂證券（CLSA）分析師 Sanjeev Rana說：「儘管DRAM和NAND需求轉為復甦，第3季出貨強健，需求能否持續上揚仍令人懷疑。」

第3季營收為62兆韓元，優於彭博調查分析師意見原估的61.14兆韓元。三星電子要等正式發布財報後，才會公布各事業的淨利。