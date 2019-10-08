美元轉強 有報導稱中國準備達成部分協議

2019-10-08 08:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



美元周一由漲跌互見轉變為普遍上漲，有報導說中國準備就有共識的部分達成貿易協議，並為明年解決更棘手問題制定時間表。

有報導說，中國談判人員將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾後，美元觸及盤中低點。

但白宮經濟顧問庫德洛表示，對於本周的美中貿易談判，他不想做出預測，但對中方提出的建議持開放態度。

福斯新聞記者在推特上轉述，中國商務部表示，中國準備與美國就談判達成共識的部分達成協議。

早前有關美國計劃不干預土耳其對美國戰時盟友庫爾德在敘利亞發動襲擊的消息，提振WTI原油，進而支持加幣，但也為瑞士法郎提供了避險需求來源。川普受到國會盟友的激烈批評後，似乎又變卦，在一條推文中警告說，如果土耳其採取未指明的「超限」行動，他將「徹底摧毀並毀滅」土耳其的經濟。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至98.967。美元兌日圓升值0.3%至107.28左右。

美元兌加幣跌0.1%至1.3307左右；歐元兌美元跌0.1%，報1.0973左右。

英鎊兌美元下跌0.3%至約1.2296。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，「市場定價可能沒有充分反映無交易脫歐的風險。」