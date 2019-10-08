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美股又轉悲觀 中美貿易會談臨近市場不敢抱太大期望

2019-10-08 07:08經濟日報 經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市周一下挫，美中本周舉行高層貿易談判，投資人提防可能出現的任何變數。

市場預期中方已準備達成協議，但悲觀者留意到中國有意縮小美中貿易協議的範圍的消息。

不過，白宮國家經濟委員會主任庫德洛周一又表示，美中本周在華盛頓會談時可能取得進展，並表示華盛頓對北京方面提出的建議持開放態度。

美國股市下午一度走高，也因福斯新聞記者在推特上轉述，中國商務部表示，中國準備與美國就談判達成共識的部分達成協議。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.5%，報2,938.79點。道瓊工業平均指數下跌95.7點，跌幅0.4%，報26,478.02點。那斯達克綜合指數下跌0.3%，報7956.293點。

QMA投資組合經理兼董事總經理Ed Campbell表示，「目前存在高度不確定性和一些矛盾因素，一方面地緣政治風險加劇，另一方面全球主要中央銀行加大寬鬆政策力度，這令人難以確定哪種力量將占上風。」

Cherry Lane Investments的合夥人Rick Meckler表示，「投資人試圖在經濟趨軟和低利率之間取得平衡。能改變現狀的可能是本周與中國的會談結果。」

投資人很快將把注意力轉向第3季財報，許多人希望看到貿易戰對美國企業的影響更加清晰的線索。美國銀行業將於下周公布第三季財報，為財報季拉開序幕。

根據路孚特的IBES數據，分析師預計這將是自2016年以來最差的季度獲利表現，標普500指數成份股公司的單季獲利將較上年同期下降近3%。

通用汽車跌0.5%，此前美國汽車工人聯合會拒絕了通用汽車公司提供的一份為期四年的勞工合同。

奇異公司（General Electric）跌 0.1%，該公司宣布凍結美國2萬員工的退休金計畫，以撙節並減債。

投資人認為，能改變美股現狀的就是本周與中國的會談結果。美聯社
投資人認為，能改變美股現狀的就是本周與中國的會談結果。美聯社
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