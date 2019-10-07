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美國員工比台灣勞工幸福！老闆可以給全薪假252天

2019-10-07 15:19聯合新聞網 文章提供／遠見

微軟為全美最佳津貼與福利企業第一名。圖為微軟台灣AI研發中心新辦公室。 記者余承...
微軟為全美最佳津貼與福利企業第一名。圖為微軟台灣AI研發中心新辦公室。 記者余承翰／攝影
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2019年美國最佳津貼與福利企業排行：微軟臉書、谷歌

台灣長期處於低薪狀態，上班族渴望有更高薪資與福利，根據美國最新調查顯示，美國員工相對幸福，超過六成滿意老闆提供的福利，小型企業的滿意度更高達94％。最愛的福利是「無限制有薪假」。

低薪是全民最在意的經濟議題，今年政府除調高基本工資，也開始公布上市櫃公司的薪資福利資料，明年還預計導入薪資中位數的資訊，藉此降低慣老闆剝削員工的可能。但這些對上班族難有實質幫助，主要問題還是在雇主本身。

相比台灣的上班族，美國員工實在太幸福了。

微軟、臉書、谷哥，站穩美國福利最佳公司

美國就業網站Comparably剛剛公佈了「2019年最佳津貼和福利的公司」排行榜（Best Companies for Perks & Benefits）。

Comparably彙編全美5萬家企業的數據，讓民眾上網為任職的公司打分數，並設下規定：若雇用人數超過500人的公司，至少有75名員工參加調查；若員工人數不足500人，至少要有25名員工參加。

為瞭解員工對公司的看法，問題設計有兩題：一是「你對目前的福利滿意嗎？」二為「你如何評價公司提供的津貼？」兩道題目以分數作答，最低為1分，最高10分。

圖／Comparably公布「2019年最佳津貼和福利的公司」排行榜。取自Com...
圖／Comparably公布「2019年最佳津貼和福利的公司」排行榜。取自Comparably官網
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Comparably調查後發現，有63％的受訪者對目前享有的公司福利感到滿意，其中大公司員工的滿意度為89％，小型企業的滿意度更高達94％。

上榜的都是赫赫有名的企業，五大科技公司都表現突出，前三名分別是微軟、Facebook（臉書）及Google，亞馬遜則排名第五，蘋果是第18名。

科技業祭出高福利，都是為了留才與攬才

為何科技業願意提供員工各種優惠福利？有台灣網友諷刺的說，這是賣肝的代價。但人力專家則認為，國際企業盛行挖角，中國大陸、南韓來台找人才的價碼，便是台灣薪資的3至5倍，除給予高薪外，如能搭配相關的福利政策，更能延攬到好人才。

執行這份調查的Comparably執行長納札爾（Jason Nazar）也認同，薪水不是求職者唯一的考量。他進一步說，我們處於歷史上競爭最激烈的就業市場，公司最大競爭優勢之一，是使用不同津貼和福利來吸引最優秀人才，這樣才能使他們與眾不同。」

各種福利當中，免費供餐是基本款，臉書、Google都有這項服務。一位在臉書上班的台灣員工表示，這裡有很多異國餐廳，烘焙甜點、冰淇淋應有盡有，在臉書工作肯定要健身。也有在台灣Google工作的網友透露，週五下午有Happy Hour，公司餐廳會提供新的點心，供員工邊享用邊聊天。

Comparably的調查結果也顯示，最受美國員工歡迎的福利，依序是無限制的有薪假、幫員工100％付費的健保、托兒、餐飲、免費健身會員卡和按摩等。

排名第一的微軟，所提供的福利更令同業羨慕不已。不僅增加員工的給薪休假、提高公司補助401K退休金計畫的比例，甚至給新生兒家長更優惠的給薪假。以台灣微軟為例，產假有20週、陪產假6週、領養假有6週以及4週的家庭照顧假，總計有長達36週的全薪假（252天），這些並不包含國定假日。

「我們希望員工每天都有最佳狀態來工作，完成我們賦予的使命，」微軟人資副總霍根（Kathleen Hogan）曾在部落格寫道。他說，「我們相信，我們有責任創造員工發揮最佳狀態的空間、環境，而關鍵就是重視員工的福利」。

看看美國企業提供給員工的各種福利措施，台灣的老闆是否也可以見賢思齊，而不是當人才被挖角時，頻頻抱怨員工或批評同業惡性競爭。如同納札爾所言「薪水不是求職者唯一的考量」，與其不斷花時間成本訓練新人，還不如多給津貼福利以留住人才。

（作者／江星翰 本文出自2019.10.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

上班族薪資高薪微軟臉書Google
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