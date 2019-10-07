Costco粉告訴你 為何兩口之家辦會員也划算

2019-10-07 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



財經網站商業內幕（Business Insider）刊載一位Costco粉絲、自由作者Anna Baluch的自述，說明即便一家只有兩口，辦金星會員年費60美元（約新台幣1,854元）配兩張卡，還是很划算。

Baluch說，親友不理解她又不是準備生5個小孩需要大量採買才能餵飽一大家子，「妳家就只有妳和先生兩個人，為何需要辦Costco會員？」

她表示，食材價格便宜是最主要的原因。例如綜合冷凍蔬菜，以每100公克的售價計算，Costco價格比她住家附近超市便宜近四成，蔬菜組合也是她所偏好的。有機雞蛋每顆大約也便宜20%。阿拉斯加鮭魚以每盎斯計算，Costco的售價打了64折。

因為好市多可以一次就買很多，Baluch說她因而可以減少到採購次數，對很需要節省購物時間的人來說，很受用。

愛吃小點心的Baluch特別提到她最愛在Costco賣場裡免費試吃各種新產品，不僅大飽口福，還因此激發自己嘗試以往基本上不會去吃的食物。