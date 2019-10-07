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Costco粉告訴你 為何兩口之家辦會員也划算

2019-10-07 12:09經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

財經網站商業內幕（Business Insider）刊載一位Costco粉絲、自由作者Anna Baluch的自述，說明即便一家只有兩口，辦金星會員年費60美元（約新台幣1,854元）配兩張卡，還是很划算。

Baluch說，親友不理解她又不是準備生5個小孩需要大量採買才能餵飽一大家子，「妳家就只有妳和先生兩個人，為何需要辦Costco會員？」

她表示，食材價格便宜是最主要的原因。例如綜合冷凍蔬菜，以每100公克的售價計算，Costco價格比她住家附近超市便宜近四成，蔬菜組合也是她所偏好的。有機雞蛋每顆大約也便宜20%。阿拉斯加鮭魚以每盎斯計算，Costco的售價打了64折。

因為好市多可以一次就買很多，Baluch說她因而可以減少到採購次數，對很需要節省購物時間的人來說，很受用。

愛吃小點心的Baluch特別提到她最愛在Costco賣場裡免費試吃各種新產品，不僅大飽口福，還因此激發自己嘗試以往基本上不會去吃的食物。

另外好市多販賣的旅遊套裝行程價格也很有競爭力。Baluch表示今年4月和先生兩人買了到墨西哥加勒比海度假勝地坎昆（Cancun）的行程。價錢比她過去常用的旅行社便宜了350美元，讓他們可以多訂一趟觀賞海豚遊程。

好市多位於美國賓州Homestead的一家門市。 美聯社
好市多位於美國賓州Homestead的一家門市。 美聯社
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