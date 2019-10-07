三星明公布Q3初步財報 市場樂觀半導體景氣觸底

2019-10-07 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



彭博資訊報導，投資人看多三星電子明天（8日）將公布的第3季初步財報，認為這波全球記憶晶片循環已接近谷底。

儘管連續三季的獲利不佳，三星電子股價今年以來已上漲24%，投資人雖寄望景氣觸底反彈，但美中和日韓貿易戰都還是現在進行式，能有多少上行空間受到質疑。

Midas國際資產管理執行長Heo Pil-Seok認為，明天財報公布後，三星股價可能面臨短期修正，因為對獲利反彈的預期已提前反應，「中程而言，我們確認半導體業會觸底了。」

彭博指出，分析師預估三星第3季營業利益6.9兆韓元，去年同期則有17兆韓元之多。獲利如此慘淡主要是記憶晶片價格大跌，而三星近80%的營業利益係由記憶晶片貢獻。最近記憶晶片價格已見改善，4GB DRAM晶片第3季跌幅縮小到0.8%，比第2季的24%下挫好很多。