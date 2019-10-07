今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-07 06:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



香港抗議活動因港府祭出的禁蒙面法而火上加油；美中貿易談判周四登場，美股四大指數上周五（4日）悉數上漲，為震盪的一周畫上句點。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和兩岸三地要聞：

●投資人總往好處想

美國9月就業溫和成長，減輕其他經濟數據不佳所引發美國經濟走向衰退的疑慮，但道瓊和標普500指數周線仍連三周收黑。市場對Fed降息的預期不變。

在科技股領漲下，標普500指數4日終場漲1.4%，報2,952點，創七周以來最大漲幅；道瓊漲372點，漲幅1.4%，收26,573點，那斯達克綜合指數也漲1.4%；費城半導體指數上漲1.9%。蘋果（Apple）大漲2.8%，日經報導稱蘋果要求供應商增加iPhone 11系列機型的產量。

一周來標普500僅小跌0.3%，但與道瓊均連三周收黑，那斯達克和費半指數周線則同步收高。

●Fed都說經濟好 但連鷹派也暗示寬鬆

聯準會（Fed）主席鮑爾重申，美國經濟雖面臨一些風險，仍處於「良好狀態」。鮑爾上周五（4日）在Fed舉辦的「Fed Listens」活動開幕時致詞，表示美國的「失業率接近50年最低水準，通膨率接近但略低於我們2%的目標，我們的工作是儘可能長久地維持住這種狀況。」

值得留意的是，上次議息對降息持異議的三人之一、波士頓聯準銀總裁羅森格倫（今年有投票權）對利率決策持開放態度，他接受CNBC專訪時說，他預期經濟會持穩，但較大的問題是景氣是否從此開始放緩。

●火上加油的「蒙面法」

香港抗議活動暴力升級，抗議者焚燒並破壞車站和銀行，抵制政府為平息局勢而推出的禁蒙面法。

抗議者在多地投擲汽油彈和磚塊，向商店和公共物業噴灑顏料，並毀壞銀行設施。部分鐵路服務恢復行駛，包括通往機線一線。據星期天泰晤士報導，不少富豪開始向愛爾蘭申請可迅速辦妥的居留證。

●美中復談 中方姿態轉硬

美中本周將展開新一輪經貿磋商，中國政府官員暗示，他們對於美國總統川普尋求達成的廣泛貿易協議的興趣越來越低。

其中一位知情人士稱，中國副總理劉鶴告訴美方高官，他將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾，而這一直以來都是美方對中方不滿的焦點。劉鶴周四將率領中方團隊開始在華盛頓進行新一輪高級別經貿磋商。

這將使川普政府的核心要求之一不在兩國磋商之列。正如分析師認為的，這表明在川普政府面彈劾危機以及商界批評川普的貿易戰拖累美國經濟放緩之際，中國的立場正在變得更加強硬。

●金融時報：滙豐將裁減多達10,000個工作

金融時報引述兩位知情人士報道稱，滙豐已開始削減成本行動，將裁減多達10,000個工作崗位。