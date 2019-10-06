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高所得千禧世代擔心退休金存不夠 可能工作一輩子

2019-10-06 21:09經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

最新調查顯示，半數高所得的千禧世代擔心自己終其一生都在工作，因為無法存到足夠的退休金。

在受訪調的美國高所得千禧世代中，單身受訪者的最低所得為10萬美元（新台幣300萬元），已婚或有伴侶受訪者的最低所得薪為15萬美元（新台幣450萬元）。這個世代在其成年時遭逢經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機。

這項由財富顧問公司Spectrum集團所做的調查顯示，特別是現在年紀在30-34歲的千禧世代最明白且擔心自身的財務狀況，可能是因為這個年齡層在大學畢業時適逢經濟跌到谷底，導致許多產業停止招聘，從而對就業市場冷清心有餘悸。因此，比起較年長或年輕的千禧世代，他們更願意從事自己可能不喜歡的工作。

年齡不到29歲的高所得年輕千禧世代則比較樂觀，因為大學畢業時美國經濟正開始復甦。調查指出，年輕千禧世代更願意且堅持從事自己樂在其中的工作，也較不擔心需要工作一輩子。

這項調查並指出，年長的高所得千禧世代更關心有一份待遇良好的工作，更勝從事能實現個人抱負的工作。逾三分之一的受訪者表示，提供學貸還款援助計畫的公司，會影響其職涯決定。 另有25%的受訪者擔心，在自己或配偶準備好退休以前會被強迫退休。

最新調查顯示，有半數的高薪千禧世代擔憂自己必須工作到老，因為可能無法存到足夠的退...
最新調查顯示，有半數的高薪千禧世代擔憂自己必須工作到老，因為可能無法存到足夠的退休金。路透
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